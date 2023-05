Fotod: prantslased korraldasid Eesti kaitseväelaste toel õhudessandi

Õhudessandi eesmärk oli toimetada õhu kaudu Eestisse liitlaste üksuseid ja asuda koostööle neid vastu võtvate Eesti kaitseväelastega. Langevarjuhüpe toimus õppuse Kevadtorm raames.

"Prantslastega on väga lihtne koostööd teha," ütles ajateenijast luurekompanii rühmaülem lipnik Richard Mattias Prints, kes planeeris ning toetas prantslaste maandumist ja positsioonidele viimist. "Nendega saab väga hästi suhelda ja nad alati aitavad. Samamoodi toetame ka meie neid nii palju kui võimalik."

Eesti üksused luurasid välja õhudessandi maandumispaiga ning liitlasüksuse võimalikud edasised liikumismarsruudid. Neljapäeva õhtul võttis 1. jalaväebrigaadi luurekompanii rühm vastu prantsuse dessantväelaste eelgrupi ning tutvustas neile olukorda. "Rohkem kasutasime inglise keelt, kuid mul olid abiks ka teised sõdurid, kes oskasid prantsuse keelt. Keelebarjääri meie vahel ei olnud," lisas lipnik Prints, kes on samuti varasemalt õppinud prantsuse keelt.

Laupäeva hommikul jõudis Prantsusmaalt tulnud õhudessandi põhigrupp transpordilennukitel A400 liitlaste hävitajate saatel maandumispaika. Prantsusmaa jalaväelased hüppasid üks teise järel lennukitest välja ning maandudes varjusid koheselt eestlaste poolt määratud asupaikades. Operatsioon võttis kokku ligi kolmveerand tundi.

"Dessant kulges suurepäraselt. Ma arvan, et tänane päev toob meie kaitseväelastele palju head," ütles dessandiala märgistamise eest vastutanud Prantsusmaa relvajõudude ohvitser kapten Tony. "Meil on hea meel harjutada õppuse Kevadtorm raames koos eestlaste ja teiste liitlastega. See tõstab meie kõigi kaitsevõimet."

15. mail alanud õppus Kevadtorm jõudis neljapäeval pärast paaripäevast üksuste formeerimist ning värskendusõpet kõige aktiivsemasse faasi, mille raames saavad nii Eesti kui liitlassõdurid harjutada ka väljaspool kaitseväe harjutusalasid.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.