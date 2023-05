Rein Sikk sai saunaministriks

Jõhvi keskraamatukogu eestvedamisel Ida-Virumaa pealinna kesktänaval peetud saunapäeval vannutati saunaministriks sauna-aasta idee autor Rein Sikk. Kuigi vanasõna ütleb, et "saunas on kõik võrdsed", otsustasid korraldajad Siku ministriks kuulutada.

"Mina suhtun sellesse väga positiivselt, sest nagu me oleme Kadrina saunas kogenud, meil ongi kõik võrdsed: meil on käinud seal 17 pärisministrit ja 4 peaministrit ning kui vaadata seda rõõmsat melu, mis saunas toimub, siis tavaliselt ei saa keegi aru, kes on minister ja kes mitte," sõnas Rein Sikk.

"Sellepärast, et meil on olemas Rein Sikk. Ma ei tea, kas meil oleks saunaministrit vaja, kui meil poleks Reinu, sest see, mida on Kadrina saunaklubi mehed ära teinud, see on ikka võrratu: kui Aafrikas oleks 60 kraadi õues, siis ikka mindaks nende meestega sauna," vastas Jõhvi saunapäeva korraldaja Tiia Linnard küsimusele, miks oli vaja vannutada saunaministrit.