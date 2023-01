Kadrinas visati sauna-aasta avaleil

Sauna-aasta eesmärk on propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri, levitada saunatarkust ja -tavasid ning õhutada saunateadust, saunaloo uurimist ja tutvustamist.

"Sauna-aasta on vihalehine ja õhinapõhine. See tähendab seda, et igaüks, kes tunneb, et ta võiks sauna heaks midagi teha, see saab seda teha: kütab sauna, kutsub sõbrad sauna, teeb saunakongressi, teeb saunalaulupeo, ükskõik mida, peaasi, et teeb," rääkis sauna-aasta idee autor Rein Sikk.