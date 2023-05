Tallinnas avaldati toetust Valgevene poliitvangidele

Ka Tallinnas tulid Valgevene demokraatlike jõudude toetajad tänavale, et jagada möödujatele välja 1500 pudelit vett, kuna just nii palju istub Valgevene vanglate karmides tingimustes poliitvange ja nende hulk üha kasvab.

Pudelite peale trükitud QR-koodid viivad nii Eesti välisministeeriumi lehele, mis kirjeldab olukorda Valgevenes, kui ka Valgevene Demokraatliku Fondi lehele, mis kogub annetusi Valgevene poliitvangide ja nende perede toetuseks.

"Veepudel on nende jaoks nagu padi ja dušš ja taldrik ja külmal ajal on soenduspadi ja sporditrenažöör. /.../ Vabadus on inimesele vajalik nagu õhk ja vesi. /.../ Praegu on võimalik selliseid aktsioone korraldada ainult välismaal, sest repressioonid toimuvad iga päev Valgevenes," rääkis MTÜ Valgevene Maja esindaja Irina Suursild.