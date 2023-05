Moskva plaanib tõsta Petseri kloostri suurkloostri staatusesse

Tänavune ristikäik Petseri kloostris kõige olulisemal pühal, maarjapäeval, mil klooster tähistab 550. aastapäeva, saab ilmselt olema varasematest kordadest võimsam. Seda juhul, kui teostub Venemaa endise peaministri Sergei Stepašini sel teisipäeval Pihkvasse toodud sõnum anda Petseri kloostrile suurkloostri ehk lavra staatus. Praegu on selliseid kloostreid Venemaal vaid kaks.

"Lisaks nendele kahele oli ka kolmas klooster ja see asus Kiievis ja asub siiani Kiievis, aga ta enam ei ole Moskva patriarhaadi ehk Vene Õigeusu Kiriku kontrolli all. Ja et nüüd kuidagi kompenseerida seda, et Kiievi kloostrist on ilma jäädud, siis tuuakse siia, lääne poole ilmselt veel üks klooster, mis kannab suurkloostri nime. See tähendab rohkem palverändureid, suuremat au ja kuulust sellele kloostrile," selgitas Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets.

Antud teemat uurinud ja käsitlenud Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik Arved Breidaks ütles, et Petseri kloostri valik on seotud nii kloostri 550. aastapäeva tähistamisega kui ka viis aastat tagasi Petseri kloostri ülemaks saanud isa Tihhoni isikuga.

"See ei ole suur saladus, et ta on Vladimir Putini usaldusalune või sõber. Kui räägitakse, et Vene kirik toetab Moskva valitsust selles Ukraina sõjas, siis kahtlemata ei tee ta seda tasuta. Ma arvan, et see Petseri kloostri esiletõus on nüüd see koht, kus kirik võtab oma dividendid sellest sõjast välja," ütles Breidaks.

Petseri on olnud Eesti maakonnakeskus ja seal asuv Petseri klooster on kuulunud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku alla. Suurkloostri staatuse andmine muudab nii mõndagi.

"Mida nüüd Vene õigeusu kirik sümboolselt teeb, seob muidugi selle kloostri vahetumalt justnimelt Venemaa õigeusukirikuga, et laiendada Vene Õigeusu Kiriku mõjuvälja ka siin, vahetult Eesti-Vene piiri ääres ja näidata seeläbi, justkui Eesti alad kuuluvad ja on alati kuulnud Vene Õigeusu Kiriku koosseisu," rääkis Rohtmets.

Setomaa Liidu juhi Margus Timmo sõnul saadab suurkloostri staatuse andmine välja jõulise sõnumi, et mingist Tartu rahu piiri tunnistamisest ei maksa mõeldagi.

Viimati jaanuaris Petserit külastanuna teab ta rääkida kohalike muret selle üle, et klooster on asunud jõuliselt kokku ostma maid ja maju.

"Petseri linna inimesed on ikkagi üsna mures ja paanikas, sest klooster kindlustab järjest oma võimu ja ostab varasid ära järjest. Mitte keegi ei suuda sellega konkureerida ja lihtsalt seda linna ostab kokku, et see kõik võib sisuliselt kujuneda kloostri linnaks," rääkis Timmo.