Kell 20 "UV faktor": Kuidas toime tulla väärtuskonfliktide keerises?

Pealtnäha juriidiline küsimus "Kes võivad Eestis moodustada perekonna?" on muundunud osa ühiskonna jaoks kultuuriprobleemiks, suisa identiteedi küsimuseks. Kuidas üksteist sellises olukorras kuulata ja kas tulise vastuvaidlemise kõrval on võimalik ka mõista? Kust tuleb meie sisse see, et kes ei ole meie poolt on meie vastu?

Otsides tasakaalu, annab "UV faktor" stuudiokülalistele võimaluse rääkida ja kuulata: kuidas käituda, kui põrkad kokku radikaalselt teistsuguse arvamusega.

Perekonnaseaduse muutmisest, ajaloo (ümber)tõlgendamisest ja keskkonnamuutuste olemusest räägivad kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa, kirjanik Jan Kaus, kirikuõpetaja Triin Käpp ja folklorist Marju Kõivupuu.

Vaatajate küsimused ja arvamused on oodatud meiliaadressil [email protected] või sotsiaalmeedias #uvfaktor.

"UV faktor" algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Urmas Vaino.