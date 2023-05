Lätis tuleb sel aastal erakordselt kehv musta sõstra saak

Gints Balodis kasvatab sõstraid neljal hektaril. Ta jäi ilma kuni 80 protsendi ulatuses saagist, vahendas LSM.

"Meie talus on olukord kehv. Kohe kui lehed hakkasid kasvama, siis avastasin, et umbes 70–80 protsenti kõigist põõsastest on kuivade okstega. Jah, see on sõstra-klaastiib, mis on meie taimi kahjustanud," ütles Balodis.

Ekspertide hinnangul pole Lätis varem nii ulatuslikke kahjustusi olnud.

"Musta sõstra kilogramm maksis eelmisel aastal 1,60–1,80 eurot. Heal põllul on tonn, kaks, kolm, parimatel kasvatajatel ka neli tonni. See tähendab, et kahju ulatub mitme tuhande euroni," ütles põllumajandussektori ekspert Inga Gaile.

Kevadiste öökülmade tõttu tuleb Lätis ka kehv õuna-aasta.