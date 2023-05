Akkermann: ajakirjanduse käibemaks ei tõuse kõrgemale kui üheksa protsenti

Koalitsioon kaalub majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamise asemel uue maksumäära loomist, milleks tuleks kaotada praegu ajakirjandusväljaannetele kehtiv viieprotsendiline erand.

Küsimusele, kas ajakirjanduse käibemaks võiks kerkida samale tasemele, mis saab olema majutusasutuste uus maksumäär, vastas Akkermann, et sellist võimalust tema ei näe.

"Rahanduskomisjon on selles mõttes sundviskes, kui tahame vastu tulla majutussektorile ja jätta maksutõusu näiteks 13 protsendi peale, siis ei saa vastu tulla ajakirjandusele ja jätta neile viieprotsendiline käibemaksumäär, vaid see peaks siis tõusma ravimitega samale tasemele," ütles Akkermann. Ravimitele kehtiv käibemaksumäär on üheksa protsenti.

Akkermann on kohtunud võimaliku maksutõusu teema arutamiseks ka meediaettevõtete liiduga. Nagu teiste sektorite esindajad ei poolda ka meediaettevõtete esindajad käibemaksu tõusu. "Paraku seisame vajaduse ees, et parandada eelarvepositsiooni," ütles Akkermann.

Maksueelnõude muudatusettepanekute tähtaeg on mai lõpus ning muudatusi vaadatakse läbi kuni kuuenda juunini. "Vahepealsel ajal kohtume iga päev erinevate sektoritega nii rahanduskomisjoni koosolekutel kui eraviisiliselt. Poliitilised arutelud praegu riigikogus isegi väljaspool suurt saali on pinevad," ütles ta.

Küsimusele, kas meedia võib näha maksutõusu vastuseks kriitikale maksutõusude teemal, vastas Akkermann, et seda hirmu ei ole. "Kui sai teatavaks näiteks majutusasutuste käibemaksu tõus 22 protsendile, siis majutussektori ettevõtjad helistasid kohe ja ei öelnud, et ärge käibemaksumäära üldse tõstke," sõnas ta, lisades, et sektor on valmis panustama, aga pole lihtsalt võimeline nii suurel määral seda tegema.

"Olen täiesti veendunud, et kõik teised sektorid saavad ka aru vajadusest panustada kaitsekulude tõstmisesse ja vastutustundlikku riigirahandusse," ütles Akkermann.

"Praegu on olnud arutelud rahanduskomisjonis igat pidi konstruktiivsed. Ma loodan, et see jääb nii, et saame arutada muudatusettepanekuid rahulikult. Kaks lugemist on veel saalis ka," rääkis ta.

Ajakirjandusväljaannetele kehtiva erandi kaotamine ei kompenseeri majutusasutuste käibemaksumäära tõstmist väiksemas mahus. Akkermanni sõnul on riigi eelarveseisu parandamiseks võimalik kas rohkem makse koguda, kulusid kärpida või oodata majanduskasvu.

"Keegi ei ole ekstra läinud ajakirjanduse käibemaksu tõstma. Probleemi juur on selles, et poliitikud soovivad tagasi tõmmata majutuse käibemaksu 22-lt 13-le," ütles rahanduskomisjoni esimees.