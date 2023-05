Koalitsioon kaalub hotellide käibemaksutõusu vähendamist meedia arvelt

Maksumuudatuste paketi osana plaanis valitsus kaotada alates 2025. aastast seni kehtinud üheksaprotsendiline käibemaksu erisuse, mis tõstaks majutusasutuste käibemaksu hoobilt 22 protsendini.

Rahandusminister Mart Võrklaeva (RE) sõnul on majutusasutuste mure maksutõusu üle arusaadav, kuna koroonakriis räsis sektorit tugevalt. "Maksueelnõud on riigikokku antud, esimene lugemine on ära olnud, ma olen neid tutvustanud ja ka esimesel lugemisel oli saadikutel korduvalt küsimusi ja muret selles osas. Minu teada ka täna rahanduskomisjon jälle kohtus erinevate osapooltega, menetlemine seal käib, kõiki kaasatakse, muudatusettepanekute tähtaeg peaks olema 31. mai. Vaatame, mis sinna siis laekub," ütles ta.

"Arutelul on, et proovida leida kompromissi, et käibemaks ei jääks kehtima 2025. aastast üheksa, aga ei tõuseks nii järsult 22 peale. Et äkki on olemas mingi kesktee," kirjeldas Võrklaev.

Turismisektor on uue maksumäära võimaliku variandina pakkunud välja 12 protsenti, Võrklaeva sõnul praegu kindlast protsendist rääkida ei saa, kuid see jääks üheksa ja 22 protsendi vahele. "Eks see riigikogus saab kokku lepitud, aga minu tunnetus on, et on tarvis otsida kompromissi," ütles ta.

Euroopa Liidus tohib olla käibemaksul aga kaks soodusmäära, millest täna kehtivad viie- ja üheksaprotsendiline määr. "Üheksa peal on majutusasutused, ravimid, perioodika, raamatud ja siis on viis, kus on ajakirjandus – kui me peaksime looma uue määra üheksa ja 22 vahele majutusasutustele, siis on sisuliselt variant, kas teised ka, mis on üheksa peal, nagu ravimid, liiguvad ülespoole – ma ise arvan, et ravimite käibemaksu muutmine ei ole hea mõte," rääkis minister.

Seega jääb üle kaaluda viieprotsendilise käibemaksuerandi kaotamist, mis kehtib ajakirjandusväljaannetele 2022. aasta augustist. Erandi kaotamine tähendaks ajakirjandusväljaannete käibemaksu tõstmist taas üheksa protsendini.

"Valitsuse vaatest, mina rahandusministeeriumi poolt, oleme ka erinevaid arvutusi teinud, et aru saada, mis see ka numbrites tähendab. Koostöö käib tihe ja seda tõsiselt kaalutakse," sõnas minister.

Võrklaev nentis, et ka rahandusministeeriumi arvutuste järgi võivad maksumäära kiirel tõusmisel 22 protsendini kaasneda riskid. "Seal on teatud ohud turistide vähenemiseks. Igal juhul nägime, et riigile on täiendav tuluallikas, aga kuna sektor on väga murelik ka oma väljavaadete osas, siis me oleme tõsiselt seda kompromissi kaalumas. Aga teine pool on ajakirjandus – seal on jälle omad mured, et kuidas see nendele mõjub ja mis sektorile kaasa toob. Seal tuleb tasakaalu otsida," ütles ta.