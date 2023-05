Microsoft hoiatas Hiina häkkerite rünnakute eest

USA tehnoloogiafirma Microsoft hoiatas, et riiklikult toetatud Hiina häkkerite rühmitus tungis USA kriitilistesse taristuvõrkudesse.

USA tehnoloogiahiiglane teatas, et rühmitus nimega "Volt Typhoon" on tegutsenud alates 2021. aasta keskpaigast. Microsofti teatel kasutasid häkkerid ära populaarse küberturvalisuse platvormi FortiGuard haavatavusi, vahendas Financial Times.

Microsofti teatel tungisid häkkerid mitmesse tööstusharusse. "Mõjutatud organisatsioonid hõlmavad side-, valitsus,-infotehnoloogia- ja haridussektorit," teatas Microsoft.

Analüütikud eeldavad, et Hiina häkkerid võivad sihikule võtta USA kriitilise taristu, kui Hiina peaks ründama Taiwanit, vahendas Reuters.

USA riiklik julgeolekuagentuur (NSA) ja teised lääne agentuurid kutsusid kriitilist taristut haldavaid ettevõtteid üles tuvastama pahatahtlikku tegevust.

"On ülioluline, et kriitilise taristu operaatorid võtaksid kasutusele meetmeid, et takistada ründajate varjumist nende süsteemides," ütles Suurbritannia küberjulgeolekukeskuse juht Paul Chichester NSA-ga tehtud ühisavalduses.