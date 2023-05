Narva-Jõesuu otsib Sinimägede mälestuskivide taastamiseks nende omanikku

Ühtekokku rikuti ööl vastu 9. maid Sinimägedel kolme mälestuspaika. Sõjamuuseumi juures soditud mälestuskivid on tänaseks puhastatud, Tallinn-Narva maantee juures ümber lükatud mälestusmärgi teeb omavalitsus korda, kuid segane olukord on Grenaderimäel asuvate mälestuskividega.

Ümber lükatud kivide metallankrud on painutatud, üks kivi on ka viga saanud ja kuigi Narva-Jõesuu linnavalitsus sooviks ka need mälestuskivid taastada, ei saa linn töödega alustada. Grenaderimäe memoriaal asub küll omavalitsuse maal, kuid kes on mälestuskivide omanik, pole teada.

Omavalitsus on saatnud päringuid politsei- ja piirivalveametile ning kaitseministeeriumile, kuid tulemuseta.

"Linn ei saa panustada objektidesse, mis ei kuulu linnale. See tähendab seda, et me uurime, kellele ikkagi kuuluvad need mälestusmärgid, arutame praeguse omanikuna ja võib-olla võtame need objektid linna bilansile, kuna olen ka nõus sellega, et tegemist on üsna tähtsa objektiga, mis asub Narva-Jõesuu territooriumil. Aga seni, kuni see ei ole linna oma, linn paraku ei saa selle objekti korda tegemisega tegeleda," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Iljini sõnul maksab Sinimäe memoriaali mälestuskivide taastamine 2000 kuni 3000 eurot ja taastamistöödega loodetakse ühele poole saada hiljemalt juunis. Nii et juulis toimuvaks Sinimägede lahingute mälestuspäevaks peaks kõik korras olema.

Edaspidi sooviks linn mälestuskivid oma hoole alla võtta. Sinimäe memoriaal rajati sajandivahetusel 1944. aastal Eesti kaitselahingutes hukkunud sõduritele. Hiljem paigutati Grenadirimäele mälestuskivid 20. relvagrenadiridediviisi võitlejaile ning hollandi ja vallooni vabatahtlikele.

Kui Narva-Jõesuu suu linnavalitsus mälestuskivide omanikku ei leia, alustatakse peremehetu ehitise hõivamise menetlust.