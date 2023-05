Harri Tiido: igasugustest vandenõuteooriatest Venemaa mõtlemises

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all "kuldne miljard" ja muude vandenõuteooriad. Vandenõuteooriad on kujunenud osaks Venemaa sise- ja välispoliitilisest loometegevusest, märgib Tiido.

Jätkan poolteist aastat tagasi alustatud teemat Venemaa vandenõuteooriate lembusest. Paljud lugejad on kindlasti kohtunud terminiga "kuldne miljard", millega harilikult peetakse silmas maailma rikkamat osa.

Mõned uurijad väidavad, et väljendi võttis kasutusele Ameerika bioloog Paul Ehrlich, kes on ehk enim tuntud oma pessimistlike vaadetega maailma demograafilisele arengule. Teised väidavad, et termin tuli esmakordselt laiemalt pruukimisele 1990. aastal, kui ilmus vene publitsisti Anatoli Tsikunovi artikkel pealkirjaga "Maailmavalitsuse plaanid Venemaa orjastamiseks". Üllitas ta selle oopuse A. Kuzmitši pseudonüümi all. Sealt edasi levitas ideed Sergei Kara-Murza, kes muutnud "kuldse miljardi" Vene vandenõuliku mõtte keskseks mõisteks.

Kuid igal juhul läks "kuldne miljard" kõige aktiivsemalt käibele just Venemaal. See mahtus ilusti nõukaliidu lagunemise järel õitsele löönud vandenõuteooriate rubriiki. Kuidas "kuldne miljard" paranoiaga paari läks, sellest võib lugeda New Yorgi Ülikooli teadlase Eliot Borensteini 2019. aastal ilmunud raamatust "Vandenõud Venemaa vastu: vandenõud ja fantaasia pärast sotsialismi".

Hiljuti kasutas süüdistusi "kuldse miljardi" aadressil Venemaa välisminister Sergei Lavrov aprilli lõpus ÜRO Julgeolekunõukogus esinedes. Ka kunagine Vene presidenditooli soojendaja Dmitri Medvedev on selle miljardiga lehvitanud, kuid temalt tuleb üldse igat masti häälitsusi, mida vist ei tasu tähele panna.

Uurijad märgivad, et "kuldse miljardi" kõrval on ka muid vandenõusid, millele Venemaal eri tasandeil viidatakse. Asi olevat alguse saanud niinimetatud "Harvardi projektist". See on 1950. aastatel reaalselt eksisteerinud projekt Nõukogude sotsiaalsüsteemi uurimiseks. Tegu oli kogumikuga töömärkmetest vestlustest, mida peeti külma sõja alguses läände üle jooksnud nõukogude kodanikega.

Nõukaaja lõppedes muutus see projekt Venemaal ilmunud tõlgendustes aga programmiks NSV Liidu hävitamiseks. Olnud kolm osa: "Perestroika" ehk luure keskagentuuri plaanide elluviimine Mihhail Gorbatšovi poolt sihiga lagundada nõukariik. Teiseks "Reformid" ehk Boriss Jeltsini võimule toomine, et lagundada sotsialismisüsteem ja Varssavi Lepingu organisatsioon.

Plaan pidi tipnema kolmanda osaga, mis näinud ette vene rahva genotsiidi, et vabastada riigi maavarad ja territoorium võõra sissetoodava elanikkonna jaoks.

1990. aastate lõpul nägi ilmavalgust veel üks salakaval plaan, niinimetatud Houstoni projekt. Tegemist olla ilmselt Harvardi projekti ümbermõtestamisega kellegi Konstantin Petrovi poolt, kes oli auastmelt kindralmajor ja ühtlasi okultistliku-vandenõuliku partei Tõe ja ühtsuse kursil liider.

Aastakümned on möödunud, kuid väärt leiutised on visad kaduma. Nii näiteks üllitas agentuur Regnum, mis ju tuntud propagandatoru, kirjutise pealkirjaga "Zelenskõi võit Houstoni projekti interjööris". Selles oli juttu anglosakside kavast viia postsovetliku ruumi lagundamine lõpuni, mis on ette nähtud Houstoni projektiga.

Veel üks killuke ene vandenõulikus mõttes on "Dullese plaan", mis omistatakse luure keskagentuuri omaaegsele juhile Allen Dullesile. Too olevat väidetavalt esitanud plaani 1945. aastal oma esinemises Kongressis.

Plaan näinud ette Nõukogude Liidu ja Venemaa lagundamise nõukogude inimeste kõlvatule teele juhtimise ja igat masti pahede levitamise läbi. Dullese väidetav tekst ilmus Vene meedias esmakordselt 1990. aastate alguses ja kujutas endast Anatoli Ivanovi romaani "Igavene kutse" fragmentide kogumit. Et asja võetakse Venemaal tõe pähe, seda näitab teksti, nimega "Dullese plaan NSV Liidu ja Venemaa hävitamiseks" lülitamine föderaalsesse keelustatud äärmuslike materjalide nimistusse.

Väited plaani kohta on üsna jaburad, kuid Vene ametlike esindajate poolt kasutatavad. Umbes aasta tagasi üllitas Venemaa alaline esindaja Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov artikli väitega, et luure keskagentuuri plaan nõukogu ühiskonna moraalseks laostamiseks nägi ilmavalgust kui jätk anglosakside riugastele sihiga pöörata maailma habras jõudude tasakaal endi kasuks.

Sellesse jadasse tasub lisada ka väljamõeldud tsitaadi, mille kohaselt kollektiivne lääs tahab hõivata Venemaa territooriumi. Vladimir Putini enim viidatud ütelus selle kohta, et Venemaa valdab Siberi loodusvarasid ebaseaduslikult, olla pärit endiselt riigisekretärilt Madeleine Albrightilt.

See on eriti kõva sõna isegi Venemaa kohta. Esmakordselt tuli selle väljamõeldisega lagedale 2006. aastal föderaalse valveteenistuse kindral Boriss Ratnikov, kelle kohaselt lülitasid Vene eriteenistused end Albrighti alateadvusesse ja lugesid sealt tema mõtteid. Et tegemist olevat osaga Vene eriteenistuste vahenditest maagia vallas.

Samasse rubriiki võib kanda ka alternatiivajaloo Venemaal. Matemaatik Anatoli Fomenko arvutanud raamatus "Russi uus kronoloogia" välja, et kogu meil teada olev ajalugu on võltsing. Matemaatilised mudelid näidanud, et Marco Polo külastas Jaroslavli, sküüdid, hunnid, kasakad, ukrainlased ja valgevenelased on kõik lihtsalt osa vene hordist. Ja Kristus sündis Krimmis ning seal suri ka püha jumalaema. No see läheb üldiselt juba minu valdkonnast meditsiini poolele.

Tagasi "kuldse miljardi" juurde tulles tasub märkida, et Putin kasutas seda esmakordselt võimule tuleku järel aastal 2000. Ja viimati mullu juulis, kui mitte hiljem, küsides, et miks peaks "kuldne miljard" teiste üle domineerima. Nüüdseks on ta seda ampluaad laiendanud, lisades sellele meiegi vandenõuteoreetikuile hingelähedased vaktsiiniteema, tühistamiskultuuri ja seksuaalvähemused. Ja küsitlused näitavad, et rahvas kaldub pigem uskuma, et lääs tahab seksuaaltemaatikaga purustada vene hingelised väärtused.

Vandenõuteooriad on kujunenud osaks Venemaa sise- ja välispoliitilisest loometegevusest ja need on kasutusel ka sõja õigustamiseks.

