Karis: paleepööret Kremlis ei paista

Isegi kui sõda Ukrainas peaks jääma Vladimir Putinile viimaseks, ei ole mingit garantiid, et tema järglane Venemaa presidendi toolil valiks teistsuguse tee, rääkis Eesti president Alar Karis Newsweekile antud usutluses. Eesti president ei pea väga tõenäoliseks, et Venemaa kasutab Ukrainas taktikalist tuumarelva, kuid lõpuni seda välistada ka ei saa.

Karis rääkis, et isegi kui Putin enam Venemaa presidendiametis pole ja sellele kohale tuleb keegi teine, kulub mõnda aega, kui riik saab sellise juhi, kes on valmis muu maailmaga koostööd tegema.

Kommenteerides Kremli hinnanguid Venemaa elanike suurele toetusele sõjale Ukrainas, vastas Karis, et vene inimeste tegeliku tahte kohal on suur küsimärk, sest usaldusväärset infot selle kohta, mida venelased tegelikult arvavad, napib.

Karis lisas, et Putini ja tema toetajate sammud on ettevaatlikud ega aseta sõjas ülemäära suurt koormust suurlinnade Moskva ja Peterburi elanikele, mis on ka Venemaa poliitilise ja ärimaailma kaks tugisammast.

"Kaugemate alade ja maapiirkondadega on olukord teine. Seal on inimesed väga vaesed ja nad saadavad oma pojad sõtta. Pealinnas Moskvas ja võibolla ka Peterburis ei pruugi inimesed isegi aru saada, et sõda käib."

Newsweek kirjutas ka, et paleepööret Kremlis või massilist ülestõusu, mis Putini kukutaks, praegu kusagilt ei paista. Sellele vaatamata spekuleerivad lääne analüütikud Venemaa võimaliku kaootilise lagunemise üle.

Eesti president sellist stsenaariumi ei usu. "[Venemaa] ressursid ei ole Moskvas ega Peterburis, need on Siberis," ütles Karis ja lisas, et keegi ei saa lubada nii tulusatele varadele juurdepääsu kaotamist. "Seda ei juhtu, seda lihtsalt ei juhtu."

Eesti president avaldas väljaandele arvamust, et tõenäoliselt ei kasuta Venemaa sõjas Ukrainaga tuumarelva, aga kui Venemaa satub "väga meeleheitlikku" olukorda, siis lõpuni seda välistada ka ei saa.

Rääkides Venemaa presidendi tervislikust ja vaimsest seisundist, millest on lääne meedias palju artikleid ilmunud, märkis Karis, et kindlasti ei ole Putin meditsiinilises mõttes hullumeelne ja ta teab täpselt, mida teeb. Kas see võib viia ka tuumanupu vajutamiseni?

"Kui Venemaa on väga meeleheitel – ja ma ei ütleks, et kogemata, vaid isegi meelega –, siis võivad nad tuumanuppu vajutada," ütles Eesti president. Kuid lisas, et isegi Venemaa-suguses riigis ei ole see lihtsalt ühele nupule vajutamine, vaid sellele eelnevad teatud sammud.

Väljaanne lisas, et tuumarelvaga ähvardamine on osa Venemaa taktikast hirmutada läänt ja murendada selle ühtsust. Samas on üha enam märke sellest, et Venemaa eliiti kuuluvad tegelased pöörduvad üksteise vastu avalikult tülli ja süüdistavad ebaedus teineteist. Kriitiline on ka äri- ja poliitiline eliit, mis on pidanud enam kui aasta kestnud sõja tõttu kandma suuri kulusid, aga saanud vastu vähe hüvesid.

Putin ise on aga kasutanud sissetungi Ukrainas igasugu organiseeritud opositsiooni mahasurumiseks Venemaal.