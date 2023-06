Harri Tiido: reptiilidest meis ja meie ajus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all reptiilid. Huvitaval moel leitakse, et niinimetatud reptiilse aju toimimine on rohkem omane populistlike loosungite levitajaile ja neisse uskujatele ning loomulikult ka vandenõuteooriate levitajatele, märgib Tiido.

Olen taustajuttudes võtnuks jutuks igasugused vandenõuteooriad, kuid mitte vist teooriat, et maailma juhivad maavälist päritolu verd joovad reptiilid või sisalikud. Ja et tegelikult olla nad meie planeeti valitsenud juba sajandeid.

Selle reptiiliusu lätted väidetakse olevat briti vandenõuteoreetiku David Icke 1998. aasta raamatus "Suurim saladus". Selle kohaselt olla omavahel kahtlaselt seotud veresugulused kontrollinud planeeti isegi tuhandeid aastaid. Ning needsamad reptiilid olla asutanud ka illuminaatide salaseltsi ehk globaalse liidrite rühma, mis nüüd siis kontrollibki maailma.

Kõlab jaburalt, kuid ilmselt mitte kõigi jaoks. Õnneks on selle vandenõuteooria pooldajad tugevalt vähemuses, kuid neid ikka leidub. Kätte sattusid aastal 2013 USA-s tehtud küsitluse tulemused. Nende kohaselt uskus sisalik-inimesi olevat poliitikat kontrollimas neli protsenti küsitletuist, kuid see on siiski absoluutarvudes 12 miljonit ameeriklast.

Selle teooria puhul on hulgaliselt ühtelangevust ka aastal 2017 Ameerika radikaalide seas esile tõusnud QAnoni salateooriaga. Sellegi pooldajad väitsid vastaspoole poliitikuid salaja lapsi tapvat ja nende verd joovat. Ja need radikaalid olid ka aktiivsed Donald Trumpi toetajad.

Kuid jutt ei ole neist, vaid hoopis ajust ja selle ehitusest – väidetavast ja tegelikust. Seda eristavat joont ei oska ma täpselt tõmmata ja jätan vaidluse neuroloogide lahendada.

Kindlasti on paljud kuulnud või lugenud inimese reptiiliajust. See põhineb briti neuroloogi Paul MacLeani 1960. aastatel arendatud ja 1990. aastal raamatuna üllitatud teoorial aju nii-öelda kolmesest jaotusest. Teooria kohaselt olla ajul kolm järjestikku arenenud kihti. Kõige vanem osa ehk ajutüvi olevat arenenud sarnaselt reptiilidega ja sisaldavat kõige ürgsemaid reageeringuid, keha liikumise juhtimist ja muud sellist. Teine kiht olevat varane imetajate emotsioonide aju ja kolmas on ajukoor ehk uusimetajate kompleks või ratsionaalset mõtlemist tagav osa.

See sügavaim kiht ongi tuntud sisaliku või reptiili ajuna, kuna me olla selle pärinud oma roomajatest eelkäijatelt. Keskmise osa ehk limbilise süsteemi olevat me pärinud antiiksetelt imetajatelt ja seda on puhuti nimetatud ka ahviajuks. Inimesele ainuomane olevadki kolmas ehk kõige välimine kiht.

Seda reptiiliaju teooriat populariseeris ka tuntud ameerika astronoom Carl Sagan oma Pulitzeri auhinna saanud raamatus "Eedeni draakonid", mis ilmus aastal 1977.

Sagan kordas oma nägemust ka hilisemas raamatus "Kosmos", milles kirjutas, et meist igaühe ajus on olemas midagi, mida võib nimetada krokodilli ajuks.

Esmapilgul tundub see loogika olevat paikapidav. Et inimesel on säilinud mingid ürgsed instinktid, mis pärinevad ajast, kui tuli keskenduda olulisele: ellujäämisele, toiduhankimisele, paljunemisele, ohtudele reageerimisele ja nii edasi. Et kõik need ürgsed instinktid peavad meil ju kusagil ajus olema ja reptiiliaju kui vanima päritoluga kiht sobib selleks väga hästi.

"Teatud tingimustes võtavad ratsionaalse mõtlemise üle võimust instinktid ja me käitume ebaratsionaalselt."

Sobis sellega ka arusaam, et meie ajus säilisid miljonite aastate jooksul arengu käigus teatud primitiivsed osad, ning et kultuuriline evolutsioon toimus tihti kiiremini kui geneetiline, mistõttu meie instinktidel põhinev sotsiaalne käitumine ei pruugi tänapäeva eluviisiga täielikus vastavuses olla. Teatud tingimustes võtavad ratsionaalse mõtlemise üle võimust instinktid ja me käitume ebaratsionaalselt.

Huvitaval moel leitakse, et selle niinimetatud reptiilse aju toimimine on rohkem omane populistlike loosungite levitajaile ja neisse uskujatele, rassiteooriate ja loomulikult ka vandenõuteooriate levitajatele.

Seega tuleb välja, et reptiilide kontrolli inimkonna üle usuvad kõige rohkem need inimesed, kellede ajus see reptiiliosa on domineerivam kui teistel. Või lihtsamalt öeldes võib see seltskond olla mõtlemises enim instinktidele ja aju kõige primitiivsemale osale tuginev. Nii mõneski kirjutises on märgitud, et Donald Trumpi pooldajad olla reptiiliaju olemasolu ja aktiivsuse ehtsaim kinnitus. Ja tundub, et mitte ainult nemad…

Tegelikkuses võib täheldada, et seda reptiiliaju – kas tõelist või näilikku – kasutavad oma tegevuses nii reklaaminduse arendajad kui ka poliitikud. Lähtutakse sellest, et reptiiliaju ei mõtle loogiliselt. See ei suuda vastu panna kiusatusele ja otsib naudingut. See kaitseb end teistsuguse eest. Sellel on kinnisideed.

On terve rida kirjutisi, üllitisi, kindlasti ka loenguid nii elus kui ka Youtube'is, kus jagatakse õpetust reptiiliaju omaduste ärakasutamiseks äritegevuses, üldiselt juhtimisel ning poliitikas. Reptiiliaju mõjutatud käitumisel põhinevat rassismi kõrval ka eugeenika, religioonid ja kultuurid. Inimese aju kõige ürgsemat osa loetakse sisuliselt nüüdismaailma kujunemise üheks alusteguriks.

Viimasel ajal on kogu see teooria aga neuroloogide uurimustega kahtluse alla pandud. Mullu ilmus näiteks ajakirjas Science uurimus, mis lükkab reptiiliaju rolli ja olemuse ümber. Uuel viisil aju tegevust uurides tuvastati, et ühiseid rakke on imetajate ja reptiilide ajudel tõesti olemas, kuid need on jagatud kogu aju ulatuses, mitte ei ole keskendunud ühte ajuosasse. Need sarnased rakud võivad pärineda meie ühistelt esivanematelt 320 miljonit aastat tagasi.

Edasine areng toimus siiski paralleelselt: reptiilid oma rida pidi ja imetajad oma rida mööda. Järelikult ei arenenud aju nii, nagu MacLean seda kirjeldas. Ja instinktid, emotsioonid ning mõtlemine ei paikne aju erinevates osades. Aju tegevus hõlmab valdavalt erinevaid osi samal ajal. Kuigi mingid keskused siiski on. Samal ajal võib aju tegevus ühe osa kahjustumisel siirduda ka teise ajuossa, nagu mitmed näited kinnitavad.

Kokkuvõttes on reptiiliaju teooria hetkeseisuga justkui troonilt tõugatud, aga see pole kuhugi kadunud. Tundub, et midagi seal siiski on… ja hea oleks ka öelda, et teatud poliitiliste jõudude toetuse kasv teatud ajal, nagu näiteks praegu, tuleneb inimühiskonnas ühe või teise ajuosa tegevuse aktiviseerumisest või instinktide üldisest esiletõusust inimese tegevuses ja mõtlemises.

