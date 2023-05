CIA: sõjaga rahulolematud venelased võtavad juba agentuuriga ühendust

Alates eelmise aasta sügisest on CIA ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kasutanud sotsiaalmeedia platvorme ja avalikke esinemisi, et julgustada sõjaga rahulolematuid venelasi nendega ühendust võtma. Agentuurid pakuvad selleks turvalisi interneti-kanaleid, vahendas The Wall Street Journal.

"Mõned venelased on ühendust võtnud," ütles üks ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

Ametnik keeldus andmast üksikasju selle kohta, kui palju venelasi on CIA-ga ühendust võtnud. USA endised ja praegused ametnikud väidavad, et kuigi Putin kontrollib Venemaa ühiskonda, siis Vene ametnikke on üha lihtsam värvata.

Uus CIA venekeelne video postitati Telegrami ja teistesse sotsiaalmeediakanalitesse. Videolõigus on näha Vene bürokraati ja lapsega kodus olevat naist, kes näivad murelikud ja küsivad, kas sellist elu nad tahtsidki. "Teid ümbritsevad inimesed ei pruugi tahta tõde kuulda. Sa pole jõuetu. Võtke meiega turvaliselt ühendust," seisab videos.

Ühendust saab võtta läbi Tori brauseri, mis CIA teatel tagab lekitajate turvalisuse.

CIA endine luureohvitser Daniel Hoffman ütles, et agentuur avaldas video enne Ukraina vägede suurt vastupealetungi. Tema sõnul võib Ukraina vägede edu Venemaa kodanikke ärritada veelgi.