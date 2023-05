RMK töövõtja raius Hiiumaal kaitsealas ebaseaduslikult trasse

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) töövõtja raius Hiiumaal Õngu raba taastamistööl omavoliliselt sihtkaitsevööndi metsas RMK esialgsel hinnangul kokku ligi kilomeetri pikkuses ebaseaduslikke lisatrasse. RMK ise juhtunut ei märganud ja kuulis sellest alles Eesti Metsa Abiks liikme käest. Tööd on peatatud ja RMK tunnistab, et järelevalve ei olnud piisav.

RMK teatel on tegemist viimaste aastate ühe suurema eksimusega looduskaitsetöödel.

RMK jaoks Õngu raba taastamistööd teinud osaühingu Tekamer esindaja Margus Tuulmees tunnistas, et nende töötaja läks masinaga otse läbi metsa, et jõuda kütuseautoni, aga lähemalt ta kommenteerida ei soovinud, sest keskkonnaamet alles selgitab asjaolusid.

Juhtunu avastas MTÜ Eesti Metsa Abiks liige Mati Sepp, kelle sõnul tekib küsimus, miks RMK seda ei märganud.

"Tegemist on väga tõsise sihtkaitsevööndis oleva projektiga. Esimese rikkumise avastamiseks oleks nad pidanud auto juurest minema mööda töötrassi kilomeetri jagu, aga seda nad ei olnud suutelised tegema. See näitab juba üht-teist," lausus Sepp.

"Tööjuht käis töid kontrollimas pisteliselt. Nendes kohtades, kus käidi vaatamas, konkreetselt rikkumisi ei olnud. Seetõttu usaldati ka töövõtjat teiste trassiosade osas. Eks see on õppetund meile ka, et peame oma kontrolle parandama," ütles RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

Majanduslikku kasu raiest ei saadud, sest kogu puit pidi raba taastamisel maha jääma, küll aga on valedest trassidest kahju loodusele.

Sepp avaldas nördimust, et metsatöömasinal polnud peal GPS-seadet, millega RMK selle liikumist jälgida saaks.

"See on kõigile tulnud suure üllatusena, et on siiamaani masinaid, antud juhul giljotiinid, millel ei ole GPS-i küljes, et RMK siiamaani pimesi usaldab metsafirmasid," lausus Sepp.

RMK on algatanud siseauditi ja teeb juhtumi uurimisel koostööd keskkonnaametiga.

"Õngu raba taastamisel tekitati tööde käigus loodusele kahju. Meil on sellepärast väga kahju ja me vabandame ja mingisugust aga siin olla ei saagi. Oleme RMK-s selle nädala jooksul käivitanud mitmed tegevused, et edaspidi selliseid juhtumeid vältida. Kindlasti vaatame, kuidas me saaksime tõhustada järelevalvet, on üpris kindel, et me paigaldame kõigile alltöövõtjate masinatele GPS-seadmed, et me suudaksime neid reaalajas jälgida," rääkis RMK juhatuse esimees Mikk Marran.

Keskkonnaametist öeldi, et kuna Õngu ala on suur, siis on kahjude väljaselgitamine alles pooleli.