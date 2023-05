Kinnisvaraturg tasapisi aktiveerub, enim lähevad kaubaks kasutatud korterid

Kuivõrd kerkinud euribor on suurendanud ka eluasemelaenu tagasimakseid, siis kaubeldakse praegu kinnisvaraturul eelkõige soodsama klassi varadega, ütles kinnisvarateenuse pakkuja 1Partner tegevjuht Martin Vahter.

"Peamine kauplemine käib järelturuga ja soodsama hinnaklassiga, seal ütleme 80 000 - 220 000 eurot. Mis on kallimad varad, näiteks eramud üle 500 000 euro, nendega tehakse tehinguid vähem," rääkis Vahter.

Vahter selgitas, et varem oli ka suurem osa tehinguid järelturul ehk kasutatud korteriga, kuid enne oli uusarenduste osakaal kõikidest tehingutest 30 protsenti, nüüd on see protsent madalam.

Uusarenduste eelis on aga kõrge energiaklass, mis võib mõjutada soodsas suunas laenutingimusi, selgitas Vahter.

"Seal teatud juhtudel on euriborile lisanduv marginaal madalam sõltuvalt energiamärgisest."

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma märkis, et laenutingimused võivad olla paremad ka juhul, kui kasutatud korter ostetakse renoveeritud majja võrreldes korteriga renoveerimata majas.

"Need tingimused võivad olla veidi paremad, aga see vahe on seal kuskil 0,1-0,2. See vahe ei ole suur, aga see vahe on sees küll, jah."

Laenutingimusi mõjutavad aga eelkõige ikka inimese maksevõime ja kinnisvara väärtus.

Pärgma sõnul on laenuhuvi taas kasvama hakanud.

"Kui aasta alguse poole oli nädalas 400 laenutaotluse juures, siis nüüd aprillis ja maikuus on see 600 taotluse ringis. See ei ole küll nii suur kui aasta tagasi, kui see oli kuskil 40 protsenti kõrgem, aga kes praegu on laenu võtmas, nende jaoks on see võib-olla rohkem läbi mõeldud otsus ka."

Keskmine laenusumma on samuti kasvanud ja on praegu kõikide varade üleselt 120 000 eurot, ütles Pärgma. Eelmisel aastal oli see 113 000 eurot.

1Partneri tegevjuht Martin Vahter usub, et koos palgatõusuga hakkab kinnisvara jälle kättesaadavamaks muutuma ning ka turuaktiivsus vaikselt taastuma.

"Euribor ei saa enam tõusta veel kolme või nelja protsendipunkti võrra. Euribori tõusu mõju on juba kohal ja nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuni inimeste ostujõud taastub ja siis hakkab jälle turg uuesti elavnema. See ei juhtu nädalatega või suve jooksul, aga selgelt edaspidi kinnisvara kättesaadavus hakkab tasapisi paranema."

Kes korterit praegu osta ei jaksa, vaatab üüriturgu, kus suuri muutusi pole seoses intressitõusu ja euribori kasvuga toimunud, sõnas Vahter.

"See kõrge intress ja suhteline vaikelu kinnisvaraturul puudutab ainult ostu-müügiturgu, mitte üüriturgu."