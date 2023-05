Otse kell 9.30: Eesti Panga arutelu "Uus ajastu: odava raha lõpp"

Eesti Pangas toimub täna seminar "Uus ajastu: odava raha lõpp", kus on teemaks kiirete intressitõusude mõju finantssektorile, aga ka ettevõtetele, inimestele ja majandusele üldiselt. ERR-i portaalis saab kell 9.30 algavat arutelu jälgida otsepildis.

Seminari avasessioonis selgitab Eesti Panga president Madis Müller keskpanga valikuid intressimäärade tõstmisel ning Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp annab ülevaate Eesti finantssektori arengust rahvusvahelises võrdluses.

Aruteluringid otsivad vastuseid küsimusele, kuidas mõjutab intressimäära tõus pankade tegevust, aga ka pangandusvälist rahastust. Sõna saavad Olavi Lepp (Swedbank), André Küüsvek (Nordic Investment Bank), Kai Realo (Tööandjate Keskliit, Ragn-Sells), Margus Rink (Coop Pank AS), Joel Kukemelk (LHV), Marek Pärtel (EstateGuru), Erkki Raasuke (Skeleton Technologies OÜ, Inbank), Peeter Saks (BaltCap) ja Kärt Siilats (Mojo.Capital). Vestlust juhib Eesti Panga asepresident Veiko Tali.

Pikalt kestnud väga madalad intressimäärad on praeguseks ajalugu ja hoogsa hinnakasvu kontrolli alla saamiseks on Euroopa Keskpank pidanud alates mullu suvest tõstma laenuraha hinda euroalal. Laenude kallinemine intressimäärade tõustes on küll laenuvõtjatele lühiajaliselt valus, kuid aitab ära hoida kauem kestvat kiiret hinnatõusu ning toetab pikemas plaanis inimeste ostujõudu.

Eesti Pangas toimuval poolepäevasel seminaril arutletakse, millist mõju omab laenu- ja hoiuseintressimäärade järsk tõus inimeste ja ettevõtete hakkamasaamisele ning laenu- ja investeerimisotsustele. Samuti räägitakse, kui suurel määral muudab rahapoliitika karmistamine pankade ja muu finantssektori käitumist ja kasvuplaane.