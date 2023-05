Seeder: Pruunsilla ja Humala kahtlustus pole erakonnaga seotud

Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul ei tea ta Tartu abilinnapeale Priit Humalale ja ettevõtja Parvel Pruunsillale esitatud kahtlustusest rohkem kui ajakirjanduses on avaldatud ning kuigi mõlemad on Isamaa liikmed, ei ole kahtlustus erakonnaga kuidagi seotud.

"Minule eile õhtul nii Parvel Pruunsild kui Priit Humal helistasid, et kaitsepolitsei on nad kinni pidanud, läbiotsimise läbi viinud, telefonid ja arvutid kaasa viinud ja neile on esitatud arusaamatu kahtlustus, milles ise nemad süüd ei näe," sõnas Seeder.

Seedri sõnul pole juhtum erakonnaga seotud ja Isamaa lähenevat juhi valimist see ei mõjuta. "Siin ei heideta midagi erakonnale ette ega ka erakonnasisest suhtlemist. Jah, mõlemad inimesed on erakonna liikmed, aga küllap nad on ka mõnede teiste organisatsioonide liikmed – kes kuulub korporatsiooni Sakala, võib-olla mõned on kaitseliidu liikmed jne. Erinevate organisatsioonide liikmelisus ei tähenda, et organisatsioonid oleksid seotud antud juhtumiga," rääkis ta.

Erakonna juhi hinnangul Humal Tartu abilinnapea positsioonilt tagasi astuma ei peaks, küll aga on see Tartu linnavalitsuse ja koalitsiooni sisene küsimus, nentis Seeder.

"Kui neil on rohkem informatsiooni, eks nad siis saavad otsuse langetada. Mina rääkisin eile Priit Humalaga ja tema endal süüd ei näe selles juhtumis," ütles Seeder.

"Erakond selle küsimusega ei tegele, sest meil puudub pädevus ja informatsioon. Vastavad uurimisorganid ei ole ka erakonda pühendanud sellesse juhtumisse, ja ma saan aru, et selleks ei ole ka põhjust," rääkis Seeder.

Pruunsild on olnud Isamaa suurim rahaline toetaja. 10. juunil toimuval erakonna suurkogul ühena erakonna juhiks kandideeriva Lea Danilson-Järgi hinnangul peaks erakond toetajate ringi laiendama ja ühest suurannetajast vähem sõltuma. Seeder märkis, et tema hinnangul on tarvis, et erakonna liikmed panustaksid ise rohkem, nii läbi liikmemaksude kui ka annetuste. "Vastupidi Lea Danilson-Järjest, ma arvan, et väga hea on, kui erakonnal on liikmetest püsiannetajad, kes ei soovi vastuteeneid, vaid teevad seda erakonna liikmena, kes jagavad põhiväärtusi ja maailmavaadet," ütles Seeder.