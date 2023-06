Isamaa Tartu abilinnapea kandidaat on Meelis Leidt

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk ütles ERR-ile, et abilinnapea koht vabanes ootamatult ning kandidaatide kaalumiseks ei jäänud palju aega. Koka sõnul käis aruteludest läbi neli-viis võimalikku kandidaati.

"Eks tuleb arvestada mitut asjaolu. Meile tuli abilinnapea leidmise vajadus suhteliselt ootamatult ja eks ka ajakriteerium seab isikute ringile omad piirangud, kellel ka on võimalik niivõrd lühikese ajaga enda elu selliselt ümber korraldada, et see positsioon vastu võtta ja täita," rääkis Kokk.

Varem on Leidt tegelenud turunduse, tootearenduse ja ekspordiga, ennekõike müügivaldkonnas. Konkreetseid lahendusi või muutusi, mida ta abilinnapeana asuks tegema, ei osanud Leidt esialgu välja tuua.

"See on suhteliselt värske. Aga tuleb teha seda, et linnavarad teeniks kasumit, tegevuskulud oleks kontrolli all ja linnal oleks vahendeid investeerida ja koole parandada," sõnas ta.

"Ma saan kaasa aidata sellele, et siin linnas on hea õppida, töötada ja puhata," ütles Leidt.

Koka sõnul sobib Leidt hästi linnavalitsuse meeskonda.

"Eks sellise positsiooni täitmise puhul tuleb vaadata mitmeid aspekte ja meile tundub, et Meelis Leidt on inimene, kes nendele omadustele eeldatavasti vastab. Tal on olemas sobivad isikuomadused sellist laadi meeskonnatööks nagu on linnavalitsuse liikmeks olemine. Ma usun, et Meelisel on olemas piisavad teadmised neist valdkondadest, mida ta kureerima hakkab või mis on tema vastutusalas. Kindlasti on rahandusvaldkond see, kus ta kuigivõrd ilmselt esimese hooga ei pruugi ennast kõige mugavamalt tunda, aga ma usun, et mõne kuuga saab ta ka seal ennast kenasti järje peale," kirjeldas Kokk.

Leidt kohtus esmaspäeval ka Tartu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaasiga. Koka sõnul andis Klaas kandidaadile heakskiidu.

"Arvan, et on igati aus ja õiglane, kui linnapea saab selle meeskonna kujunemisel kaasa rääkida. Fraktsioonidega kohtumine seisab Meelisel veel ees. Sotsiaaldemokraatidega juba täna ja pakume ka opositsioonile võimaluse temaga kohtuda," ütles Kokk.

Kui volikogu annab oma heakskiidu, kinnitatakse Leidt abillinapeaks neljapäeval.

Kaitsepolitseilt toimingupiirangu rikkumises kahtlustuse saanud Priit Humal lahkus eelmisel nädalal abilinnapea ametist.