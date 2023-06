Ligi: Pruunsild tõmbas endale ise häda kaela

Ettevõtja Parvel Pruunsild ja vandeadvokaat Paul Keres on teravalt kritiseerinud kapo menetlustoiminguid, kui Pruunsillale ei tagatud privaatset telefonikõne Keresega. Kas teie hinnangul on kapo menetlust läbi viinud korrektselt?

Ma ei välista, et me seda komisjonis arutame. Ega see Kerese või Pruunsilla jutt ei ole muidugi mingisugune tõekuulutus tavaliselt. Aga me peame vaatama seda, kas komisjon soovib menetleda. Iseenesest konkreetsetesse kriminaalasjadesse sekkumisega me peame olema ka vaoshoitud. Eks me esmaspäeval mõtiskleme, kas me kutsume kapo välja või ei kutsu.

Kuidas te seda menetlust ja Pruunsillale esitatud kahtlustust toimingupiirangu rikkumises kommenteeriksite? Pruunsild on ise öelnud, et teda kasutatakse poliitilises võitluses vahendina ja et selle kahtlustuse suurem eesmärk

oli saada ligipääs tema arvutile ja telefonile, et kokku panna mingi tõsisem kaasus.

See on muidugi äärmiselt mage enesekaitse, kui hakatakse riiki süüdistama mingisuguses poliitilises vandenõus. Hulk inimesi kahjuks usub seda, et kriminaalasju saab tellida, aga ei saa. Eesti riigis ei saa kriminaalasju tellida.

Kogu probleem on ikkagi selles, et Pruunsild ise ennast kahemõttelistesse olukordadesse seab. Ja mingil hetkel siis midagi sellist uurimise tähelepanu köidab. Tema seosed, poliitika, äri ja sponsorlusega on ju nii läbi põimunud.

Seda läbipõimumist on ka näiteks nende kroonik Kalle Muuli oma raamatus kirjeldanud, kus ta räägib pensionisamba lammutamisest.

Paraku ta endale häda ise kaela tõmbab ja ei häbene ka ise õiguskaitset enda huvides kasutada ja oponente kohtusse anda (Pruunsild andis aasta alguses Tartu maakohtule hagiavalduse Wikimedia Eesti juhi Ivo Kruusamägi ja Reformierakonna poliitikute Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi vastu - toim.). Ta ise on ennast sellesse riski sidunud, see ei tähenda, et ma annaks hinnanguid sellele praegusele juhtumile. Mina ei vali siin kindlasti poolt, me lihtsalt peame komisjonis langetama otsuse, kas see on piisav põhjus praegu ajakirjanduse andmete pärast teemat komisjonis arutama hakata. Seal on tegelikult omad riskid, meil on ka ajalooliselt see probleem olnud, et komisjoni laua taga istub mingisugune parteiline huvi või vandenõuteooria. Aga see on arutelu teema esmaspäeval.

Kui te seda esmaspäeval arutate, siis mis võiks olla selleks kaalukaks põhjuseks, et kapo esindaja välja kutsuda?

Kaalukas põhjus on komisjoni arvamus. Ega siin muud põhjust ei olegi. Ajakirjandusest saab seda, et kahtlustatav on mingisuguse oma versiooni meediasse paisanud. See on ju iseenesest tavapärane. Küsimus on selles, et kui ta on siin ilmselgelt Eesti riiki laimanud, nagu Eesti riigis saab mingeid uurimisi tellida, siis see on suurema tähendusega.

Nii, et teie vaates selline laimu mahavõtmine ühiskondlikul ja avalikul

tasandil võiks olla ajend saada lisaselgitusi kapolt?

Mitte nüüd tingimata laimu mahavõtmine. Seda me maha ei saa. Hulk inimesi jääb seda uskuma. Aga kontrollimine. Kui meil on kahtlus, et seadust on rikutud, siis me saame ka paluda algatada uurimine, aga praegu selleks põhjust ei ole olnud, eks me kuulame siis. Võib-olla siin mõned menetlustoimingud ja see advokaadile helistamise justkui takistamine. Eks siis tuleb küsida.

See võis olla küsitav?

See kõlas küsitavalt, jah. Aga, eks Pruunsilla kommentaarides oli ka hulk pehmelt öeldes küsitavusi. See, et keegi tema isiku pärast keegi algatas, selline avaldus on tegelikult ju sigadus. Avalikkust ei tohiks mõjutada selles suunas, nagu Eesti ei oleks õigusriik. Jäägu oma juhtumi piiresse. Kui tal on protest, siis kaitsku ennast, aga ärgu määrigu Eesti riiki. Ja isegi konkreetne ametnik seal eksis millegi vastu, mille kohta tuleb küsimus küsida võib-olla, siis see ei ole põhjus seada ennast positsioonile, nagu teda rünnatakse kuidagi poliitiliselt.

Aga jah, mis see lause oli tal, eks ole, et kuna ta valesid erakondi [toetab], noh, see on päti jutt. See näitab tema sisemist rikutust, kui inimene eeldab, et tema sponsorlus on olnud uurimise algatamise põhjus. Minu arust Eesti riigil on põhjust olla solvunud.

Samas ta on iseennast ju eksponeerinud korduvalt kui poliitika tellijat sponsorraha eest. Samas andnud ka oma oponente kohtu alla, eks ole. Inimene ei taju, kus on distants tema huvide ja siis Eesti riigi huvide vahel. Eesti on õigusriik, Eesti on liberaalne demokraatia. Ei ole nii, et poliitikud annavad korraldusi poliitilisi oponente uurida. Ei ole niimoodi.