Ministeerium: TMW korraldaja kasutas avalikku raha heaperemehelikult

Kultuuriministeeriumis tehtud Tallinn Music Weeki (TMW) ja Station Narva korraldaja OÜ Shiftworksi raamatupidamislike dokumentide järelaudit näitas, et firma on riigieelarvelisi toetusi kasutatud sihtotstarbeliselt ja topeltfinantseerimisi ei olnud, ütles kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

Samuti tuvastas kultuuriministeeriumi järelaudit, et OÜ Shiftworks, mida juhib Helen Sildna, peab raamatupidamisarvestust. "Muudatused ja parendused, mis järelaudit kaasa toob, on see, et kui Shiftworksi raamatupidamise arvestuses polnud varem kokku viidud üritusi ja selleks eraldatud tulusid pool ja ka kulusid - siis nüüd on seda tehtud," sõnas Sits.

Sits ütles, et neil oli auditeeritavaga väga hea koostöö. "Ta andis infot, kui tekkis audiitoritel küsimusi. OÜ Shiftworks oli endale appi võtnud ka finantskonsultandi, mis on ka väga mõistlik," sõnas Sits.

Sits rääkis, et kultuuriministeerium rakendab tulevikus seda, et eri strateegiliste partneritega lepitakse täpsemalt kokku, mis eesmärkideks toetust eraldatakse ja kui summa on üle 150 000 euro, siis on ka kohustuslik majandusaasta aruande auditeerimine.

"Kultuuriministeerium on avaliku raha jagaja, seega meil on ka kohustus jälgida selle kasutamist heaperemehelikult, kuigi meil ei ole alust arvata, et keegi ei kasutaks heaperemehelikult. Auditi plaan kinnitatakse aasta ette, siis saavad info ka auditeeritavad," selgitas Sits. Sitsi sõnul pole põhjust arvata, et Shiftworksi hakatakse auditeerima igal aastal.

Tema sõnul on ministeeriumi suhted Helen Sildnaga konstruktiivsed ja töised. Ta märkis ka, et oleks olnud parem, kui ministeerium oleks saanud OÜ-lt Shiftworks vastused teatud kuludokumente puudutavatele küsimustele auditi käigus ja poleks pidanud järelauditiga edasi minema.

Märtsi keskel jõudis meediasse info, et möödunud aasta oktoobris alanud OÜ Sfiftworks auditi komistuskiviks oli saanud raamatupidamise pearaamatu väljavõtte audiitoritele edastamine. Ministeerium proovis muu hulgas aru saada, kas lisaks kultuuriministeeriumilt, Integratsiooni Sihtasutuselt, Kultuurkapitalilt ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetust saanud ettevõte ei ole samu kuludokumente erinevatele toetajatele topelt esitanud.

Kuigi kultuuriministeerium raamatupidamise andmeid korduvalt küsis, Shiftworks neid ei edastanud. Kuivõrd andmeid ei laekunud, jättis kultuuriministeeriumi siseauditiosakond ka arvamuse avaldamata. Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp üles toona ERR-ile, et olukord viitab sellele, et Sildna ettevõtte raamatupidamine ei ole korras.

Seejärel kohtusid ministeeriumi esindajad Sildnaga, kes lubas vajalikud dokumendid 3. aprilliks esitada, mida ta ka tegi. Selle tulemusel toimunud järelaudit valmis ministeeriumis kokkulepitud ajal ehk mai lõpus.