Vanalinna Hariduskolleegiumi ukraina lapsed valmistuvad koolipeoks

Vanalinna Hariduskolleegiumi ühes klassis alustasid kooliteed lapsed, kes pidid põgenema Eestisse sõja eest. See on 1U ehk ukraina klass ja laste emakeel on ukraina keel.

Klassis õpib kümme õpilast ning mõni on klassiga liitunud teistest hiljem. "Natuke hiljem on ka juurde tulnud õpilasi. Ja võetakse veel juurde. Meil tuleb juurde uus poiss järgmisel aastal," ütles VHK 1U klassi klassijuhataja Margit Rüsse.

Õppetöö käib eesti keeles ja klassijuhataja ütleb, et matemaatikas on vaja natuke vene keeles juurde selgitada. Lastel tuleb korraga hakkama saada mitmes keeles.

"Nad on üsna innukad õppijad. Aga raske. Neil on kolm keelt põhimõtteliselt. Neil on inglise keel juba meil siin, neil on eesti keel, tegelikult ukraina keel ja minuga nad vestlevad ja teevad arusaadavaks vene keeles. Nii et neli keelt. See on keeruline," selgitas Rüsse.

"Minu nimi on Marta. Minu vanus on kaheksa aastat," ütles Marta, kelle hinnangul on kõige ilusam eestikeelne sõna liblikas.

Kõik toredad sõnad on laste arvates seotud loomadega.

Koolipeoks, kuhu oodatakse ka vanemaid, harjutasid lapsed näidendit, kus jutustaja ning tegelasteks oravad ja käbid ning osalemisrõõmu jagub kõigile.