Galerii: Tallinna Raekoja platsile tekkisid suveks pingid ja puud

Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023 ning selle raanes loodud projekti "Rohejälg" raames valmis suvekuudeks Raekoja platsile ajutine park, et pakkuda linlastele mitmekülgset olemis- ja tegevusruumi. Pargi autorid on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonna arhitekt Ann Kristiin Entson ja maastikukujundaja Hannes Aava.

"Mitmekülgsete ajaveetmise võimalustega pargis saab näiteks võtta aja maha ja otsida endale lugemist rahvusraamatukogu sisustatud raamaturiiulist, oleskleda ripptoolides ja arvukatel istumisalustel, jälgida hoopis välilaval toimuvaid kontserte ja etendusi või lihtsalt mööduvaid inimesi," seisab Rohelise pealinna büroo teates.

Park sisaldab 31 haljastuskonteinerit, milles kasvavad taimed – valitud ajaloolisi vanalinna kloostriaedades kasvanud liike silmas pidades – istutatakse sügisel linnaruumi ümber.

Park on avatud juunist septembri alguseni.