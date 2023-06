Martin Helme kandideerib ainsana EKRE esimeheks

Helme sõnul on ta praeguse seisuga ainus kandidaat, ent kuna pühapäevani on kandidatuuri esitamine veel avatud, võib esimehekandidaate lisanduda.

Helme sõnul on aseesimeeste kohtadele esitatud kandidaatideks ka kõik praegused aseesimehed Mart Helme, Henn Põlluaas ja Jaak Madison. Helme ütles, et paar aseesimehekandidaati on veel, kuid nende nimesid ta veel välja öelda ei saa, sest enne avalikustamist tuleb kandidaatidelt küsida nõusolekut kandideerimiseks.

Helme lisas, et juhatusse on praeguseks esitatud natuke üle 20 kandidaadi. Ta ütles, et tavaliselt on juhatusse kandideerimisel konkurents kaks, kolm inimest kohale ja suur osa praegustest liikmetest plaanivad uuesti kandideerida.

Helme sõnas, et kongressil on plaanis teha kokkuvõtteid valimistest, aga arutleda ka selle üle, millised on erakonna edasised sammud poliitikas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress toimub 10. juunil Pärnu kontserdimajas.