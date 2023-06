PPA sai Saaremaa ja Pärnu mereala kontrollimiseks kaks patrull-laeva

Tuule jääb patrullima Saaremaa piirkonda ja Terje sõitis juba Pärnu merealadele.

Uued 12-meetrised laevad on PPA varasemate, ligi 20 aasta vanuste plastkerega kiirpaatidega võrreldes ilmastikukindlamad, suurema mahutavuse ja parema manööverdamisvõimega.

"Loodan saada sõita sellega ja päästa inimelusid nagu siiamaani olen saanud PPA-s teha. Ja olen väga õnnelik, et sain olla just selle laeva ristiema," ütles PPA vanemkomissar, merepäästja Terje Lemmik.

"Need kaatrid on mereturvalisemad, sest eelmised kaatrid olid meil Bumeranger tüüpi ja 17 aastat vanad juba. Töötingimused paranevad oluliselt ja me suudame oluliselt efektiivsemalt ka otsingutöid teostada, merepiiri valvet teostada, õiguskorda merel tagada, paraneb kõik," selgitas PPA lääne prefekt Kaido Kõplas.