Meretuuleparkide ehitamine annab tööd juurde ka laevaehitajatele

Baltic Workboatsi tehases valmib koostöös maailma ühe suurema Hollandi laevaehitusfirma Dameniga kokku kuni 16 meretuuleparkide hoolduslaeva.

"Leping on viie aasta peale, 12 kuni 16 laeva. Meie jaoks tähendab see stabiilsust töös. Meie praeguses ärimudelis stabiilsus ongi just kõige suurem probleem. Selle lepingu hinnanguline maksumus võib kujuneda kuni 80 miljonit eurot," rääkis Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja.

Laevaehitajad on ära tabanud peatse meretuuleparkide ehitusbuumi ja valmistuvad selleks juba ette.

"Neid laevu ehitatakse lattu. Meil endal pole sellist võimekust, et teha näiteks neli sellist laeva, mille iga hind on kuus miljonit, ja hoida neid laos, kuni tuleb klient, kes need ära ostab. Aga Damenil on see finantsvõimekus olemas, nad on 2,5-miljardilise käibega ettevõte," selgitas Vanaselja.

Baltic Workboatsi tehases on praegu laevu ehitamisel kaheksasse riiki. Vanaselja hinnangul töölaevade ehitussektoris potentsiaali praegu on.

"Nõudlus on päris suur, kuna on tuulepargi hoolduslaevad, siis on rohepööre käimas, kus hästi palju laevu tahetakse välja vahetada hübriid- või akulaevadeks ja räägitakse vesiniklaevadest. Ja samuti hakkavad tulema militaartellimused," loetles Vanaselja.

Tema sõnul peaks esimene täismõõdus robotlaev nende tehasest merele minema nelja aasta pärast.