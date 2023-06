Rootsis toimub Ankara vastuseisust hoolimata Erdogani-vastane protest

Rootsi politsei teatas reedel, et Stockholmi meeleavaldus Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani ja Rootsi kavandatava NATO liikmesuse vastu on Ankara vastuseisust hoolimata saanud nädalavahetuseks rohelise tule.

"Me tagame, et kõik pühapäeval kohalviibijad saavad kasutada oma põhiseadusega kaitstud õigusi, sealhulgas sõnavabadust," ütles Stockholmi politsei pressiesindaja Ola Österling.

Meeleavaldus, mis peaks toimuma pühapäeval kesklinnas, kannab pealkirja "Ei NATO-le, Rootsis pole Erdogani seadusi".

Seda korraldab NATO-vastane liit, kuhu kuulub teiste seas ka kurdimeelne Rojava komitee.

28. mail veel viieks aastaks tagasi valitud Erdogan on seni tõkestanud Rootsi NATO liikmesuse, süüdistades Stockholmi varjupaiga andmises kurdi aktivistidele, keda Türgi peab "terroristideks".

Erdogan nõuab, et Stockholm annaks välja mitukümmend aktivisti, kuigi neid otsuseid saab teha ainult Rootsi sõltumatu kohtusüsteem.

Ankara väljendas nädala algul oma pettumust seoses kavandatud meeleavaldusega, mille korraldavad Türgis keelatud Kurdistani Töölisparteile (PKK) lähedased rühmitused.

Kuigi PKK-d peetakse Rootsis, nagu ka mujal EL-is, terroristlikuks organisatsiooniks, on selle toetajail üldiselt lubatud avalikult protestida.

Türgi presidendiameti kõneisik ütles teisipäeval, et on "täiesti vastuvõetamatu, et PKK terroristid jätkavad vabalt tegutsemist Rootsis", ja kutsus Rootsi võime üles takistama neil pühapäevast meeleavaldust.

1. juunil jõustus uus seadus, mis tugevdab Rootsi terroritõrje jõupingutusi ja kriminaliseerib "terroriorganisatsioonis osalemise". Kuid uue seaduse eesmärk ei ole rünnata sõnavabadust, kordas Rootsi justiitsminister reedel.

Küsimusele PKK aktivistide võimaliku kohaloleku kohta pühapäevasel meeleavaldusel, vastas politsei pressiesindaja, et ka nemad on põhiseadusega kaitstud.

"See meeleavaldus läheb väga hästi, nii me olukorda näeme," ütles Österling.

Türgi ja Ungari on ainsad kaks NATO riiki, mis ei ole veel ratifitseerinud Rootsi liitumistaotlust.

NATO juht Jens Stoltenberg külastab nädalavahetusel Türki, et osaleda Erdogan inauguratsioonil ja püüda kõrvaldada viimaseid takistusi.