USA: lääs on teinud Ukraina vastupealetungiks kõik endast oleneva

Lääneriigid on teinud kõik endast oleneva, et valmistada Ukraina ette vastupealetungiks, ütles USA riikliku julgeolekunõukogu esindaja John Kirby.

"Meil on väga hea meel, et oleme praeguse seisuga täitnud Ukraina vajadused vastupealetungi läbiviimiseks. Millal nad alustavad, on nende otsustada, kuid oleme kindlad, et oleme teinud kõik võimaliku ja kui ma ütlen "meie", siis see ei tähenda mitte ainult Ameerika Ühendriike, vaid ka meie liitlasi ja partnereid," ütles Kirby reedel.

Ta lisas, et ei viita mitte ainult õhutõrjesüsteemidele, vaid ka soomukitele, suurtükkidele, laskemoonale ja väljaõppele, mida Ukraina relvajõud on saanud, aga edenedes veelgi enam vajavad.

"Sõjalised operatsioonid on dünaamiline asi ja me peame olema kindlad, et oleme dünaamiliselt valmis neid ka edaspidi toetama. Seega oleme palju ära teinud ja oleme valmis ka järgmistel päevadel ja kuudel palju tegema," kinnitas Valge Maja esindaja.

Pisut varem oli USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley rääkinud tankide tähtsusest tulevases Ukraina vastupealetungis.

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham märkis aga, et kui Ukraina vasturünnak algab, on see venelaste jaoks "karm ärkamine".