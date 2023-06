Wagner pidas kinni Vene polkovniku, kelle ülestunnistusi jagati Telegramis

Vene palgasõdurite grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas pühapäeva hilisõhtul, et Wagner on kinni pidanud Vene Föderatsiooni regulaarvägede 72. brigaadi ülema polkovniku Roman Venevitini.

Kinnipeetud mehest postitati video Wagneriga seotud Telegrami kanalitesse. Venevitin kinnitab videos, et ta on 72. brigaadi ülem ning tunnistab, et tulistas joobes peaga auto pihta, mis kuulub Wagneri palgasõdurite grupeeringule. Videos küsimustele vastav Venevitin on murtud ninaga ja näib läbipekstud.

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q — Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023

Roman Venevitin kinnitas videos küsimustele vastates, et avas eeldatavalt Wagneriga seotud sõiduki pihta tule tulenevalt isiklikust ebasümpaatiast, mille põhjuseid polkovnik videos selgitada ei suutnud. Lisaks sellele tunnistas Venevitin, et võttis eelmisel päeval relvad ära ühelt Wagneri kiirreageerimisüksuselt. Ka selle tegevuse puhul tunnistas Venevitin, et tegi seda isiklikust vimmast Wagneri vastu. Kui Venevitinilt küsiti üle, et kas isiklikult vimmal on kohta sõjas, siis kinnitas polkovnik, et ei ole.

Wagner: Vene väed mineerisid mai keskel meie taganemistee

Vene portaal The Insider juhtis tähelepanu, et Wagner teatas pühapäeval paar tundi enne polkovnik Venevitini video avaldamist, et 17. mail toimus Wagneri ja Vene regulaarvägede vahel tulevahetus Bahmuti lähistel Semigorje küla kandis. Tollal olevat Wagneri üksused avastanud, et nende taganemistee on Vene vägede poolt mineeritud ning kui nad üritasid teed demineerida, siis avasid Vene regulaarväed nende pihta tule.

Enne Wagneri teadet intsidendist mai keskel ringles sotsiaalmeedias Vene 72. brigaadi rünnaküksuse Torm (Шторм) võitlejate kaebevideo. Videos kurdeti, et brigaadi ülem Roman Venevitin ähvardas üksuse ülemat taganemise tõttu maha lasta. Üksus taganes, kuna neil ei olnud suurtükitoetust ega sidet väejuhatusega. Sõdurite sõnul kohtusid nad tee peal Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejatega

Jevgeni Prigožin teatas esimest korda Wagneri taganemisteede mineerimisest 2. juunil. Prigožin väitis tollal, et tankivastaseid miine ja teisi lõhkekehi leiti tosinkonnast kohast.

Erapalgaarmeed, mille hulka kuulub definitsiooni kohaselt ka Wagner, on Vene Föderatsiooni seadusandluse kohaselt Venemaa territooriumil ebaseaduslikud.