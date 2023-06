EL pikendas Ukraina vilja impordi keeldu septembri keskpaigani

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et pikendab 15. septembrini kokkulepet, mille järgi viis Ukraina naaberriiki võivad piirata sealt vilja importi.

2. mail otsustas Euroopa Liit lubada viiel riigil – Bulgaarial, Ungaril, Poolal, Rumeenial ja Slovakkial – keelata oma riigis Ukraina nisu, maisi, rapsiseemnete ja päevalilleseemnete müügi. Samas pidid need riigid lubama läbi oma territooriumi Ukraina viljatoodete transiiti.

See lepe pidi 5. juunil aeguma, aga kõnealused viis liikmesriiki soovisid selle pikendamist, kurtes, et odav Ukraina vili muudab kodumaise põllumajandustootmise kahjumlikuks. Ukraina töötas samas selle nimel, et piirangud kaotataks.

Euroopa Komisjon teatas oma avalduses, et piirangud kaovad järk-järgult 15. septembriks.

EL-i diplomaadid vihjasid piirangu pikendamisele juba varem.

"Komisjon informeeris liikmesriike nende sellekohasest ettepanekust täna hommikul. Kuna komisjonil on selleks volitused, hakkab see kehtima alates homsest," ütles esmaspäeval üks Euroopa diplomaat.

Suur teraviljatootja Ukraina pidi pärast seda, kui Venemaa blokeeris tema Musta mere sadamad, hakkama oma teravilja, mis on odavam kui Euroopa Liidus toodetud vili, maailmaturule viima mööda maad, kuid logistiliste probleemide tõttu jäi suur osa sellest Kesk-Euroopa riikidesse pidama, mis lõi alla sealsed hinnad ning kahandas kohalike põllumeeste toodangu müüki.

Keeld tekitab erimeelsusi ka Euroopa Liidu liikmesriikide seas. Idapoolsed liikmesriigid nõudsid keelu pikendamist. Saksamaa samas leiab, et sellised piirangud ohustavad Ukraina majandust, vahendas Politico.

Ukraina hoiatas, et keeldu võib ära kasutada ka Venemaa. Euroopa Komisjoni pressiesindaja Miriam Garcia Ferrer ütles, et Brüssel teeb selles küsimuses koostööd Ukraina võimudega.

"Ärgem unustagem, et oleme pikendanud kõigi Ukrainast tulevate toodete puhul tollimaksude peatamist. Esimest korda toimus see aasta tagasi ja nüüd pikendame seda veel ühe aasta võrra. Seega juba see aitab Ukrainat," ütles Ferrer.