Ukraina naabrid kutsusid EL-i pikendama viljaimpordi keeldu Ukrainast

"Me allkirjastasime viie riigi – Poola, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia ja Rumeenia – ühisavalduse impordikeelu pikendamise kohta viljale Ukrainast meie riikidesse kuni selle aasta lõpuni," ütles Telus pärast kohtumist oma kolleegidega Varssavis.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas kolmapäeval, et Varssavi ei kavatse avada turgu Ukraina põllumajandustoodetele.

"Me kaitseme oma põllumajandust ja ei ava seetõttu piire Ukraina põllumajanduskaupadele," tsiteeris Poola raadio peaministrit.

"Ukrainas käiv sõda avaldab põllumajandusturule üha tõsisemat mõju ja see mõjub poolakatele halvasti, mistõttu kehtestasime Ukraina kaupadele embargo," ütles Morawiecki.

Ta möönis, et EL kavatseb paari kuu pärast avada taas piiri Ukraina teravilja impordiks.

"Me ei ole sellega nõus, me ei ava piire ega luba meie majandust õõnestada. Oleme kohustatud kaitsma Poola huve ja oma põllumajandust," rõhutas Poola peaminister.

Poola, Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia keelasid kokkuleppel Euroopa Komisjoniga alates 2. maist Ukrainast nisu-, maisi-, rapsi- ja päevalilleseemnete impordi.

2023. aasta esimestel kuudel algas paljudel Euroopa riikide põllumajandustootjatel mure, mis on seotud Ukraina teravilja ja muude põllumajandussaaduste liiaga Ida-Euroopa turul.

Paljuski kutsus need esile Ukraina teravilja ja õliseemnete impordi tollimaksu ajutine tühistamine EL-i poolt. See Brüsseli meede suurendas oluliselt Ukraina põllumajandussaaduste importi naaberriikidesse.

Ukraina tooted, eelkõige teravili, päevalilleseemned, munad, linnuliha, suhkur, õunad ja õunamahl, marjad, jahu, mesi ja makaronid tulvasid neis riikides poeriiulitele enneolematutes kogustes, mis tõi kaasa järsu hinnalanguse ja tabas valusasti kodumaiseid põllumehi.

Asepeaminister: Ukraina on põllumajandusekspordi piirangu vastu

Ukraina on otsustavalt vastu sellele, et Euroopa Liit pikendaks Poola, Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia kehtestatud Ukraina põllumajandustoodete tarnimise keeldu, ütles kolmapäeval asepeaminister Julia Sviridenko kohtumisel Euroopa Äriliiduga (EBA).

Sviridenko, kes on ka majandus- ja kaubandusminister, rõhutas, et kogu valitsus on seisukohal, et 15. september on viimane kriitiline kuupäev ning pärast seda ei tohiks piiranguid enam pikendada.

Tema sõnul on nisu, odra, rapsi ja päevalilleseemnete ekspordi keeld neisse viide riiki diskrimineeriv, eriti kui Ukrainal on merel vaenlane.

Küsimusele, mis saab, kui keeldu siiski pikendatakse, ütles Sviridenko, et sel juhul on Ukraina sunnitud kaaluma peegelmeetmeid.

"Ma ei tahaks kõva häälega välja öelda ja pidada seda realistlikuks sammuks, kuid me arvame, et saab rakendada mõne peegelmeetme," ütles ta.

Sviridenko keeldus kommenteerimast Venemaa lahkumist viljaleppest ja ütles, et majandusministeerium teeb pausi, sest see teema kuulub kogukondade, alade ja taristu arendamise ministeeriumi haldusalasse.