Riigikogu töö võib venida suvesse

Kevadperioodil on riigikogus plaanis vastu võtta perehüvitiste seadus, maksumuudatused ning abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse rakendusaktid. Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo leiab, et koalitsioon on opositsioonile pakkunud kompromissivõimalusi.

"Me oleme valmis suures saalis neid sisulisi muudatusettepanekuid vajadusel arutama, küll aga Martin Helme opositsioonist on öelnud, et nad on teinud väga palju obstruktsioonilisi muudatusettepanekuid, mis ei ole sisulised. Pall on nüüd opositsiooni käes, et kas soovitakse sisuliselt arutada või mitte," sõnas Keldo.

EKRE lubas jätkata senist obstruktsiooni ning lühikesed tähtajad muudatusettepanekute tegemiseks neid ei takista.

"Me saame ju aru, miks valitsus seda teeb või koalitsioon. Lootuses siis võimalikult vähendada seda aega, mil opositsioon saab teha ka muudatusettepanekuid, aga ega see ei muuda midagi. Me oleme võimelised neid ikkagi tegema kümnetes, võib-olla isegi sadades. Nii et ma ei näe praegu, et oleks tegelikult mingitki järeleandmist," ütles Helme.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et koalitsioon ei ole kompromissi otsinud, vaid soovib jätkuvalt muudatusi kiirkorras läbi suruda.

"See on näitemäng, mis hetkel toimub ehk koalitsioon oleks soovinud mingit kompromissi, tal oleks olnud võimalik seda teha juba eelmisel kuul näiteks peretoetuste puhul, kus konkreetselt oli laual ettepanek, et hea küll, loobume indekseerimisest, aga jätame vähemalt kehtivad peretoetuste määrad kärpimata," sõnas Kiik.

Erakonnad peavad võimalikuks ka enne jaanipäeva erakorraliste istungite kokkukutsumist ning Erkki Keldo sõnul ei saa välistada ka eelnõude usaldushääletusele panemist.

"Kui opositsioon ei ole valmis ühtegi nii-öelda mittesisulist muudatusettepanekut tagasi võtma ja meil neid muudatusettepanekuid erinevate eelnõude peale on seal tuhandetes, siis väga keeruline on näha, et kuidas riigikogu saaks neid muudatusettepanekuid menetleda ehk siis tavalises vormis neid ei oleks võimalik jätkata jah," rääkis Keldo.

Keldo sõnas, et soovivad selle nädala lõpuks selgeks teha, kuidas on võimalik eelnõudega edasi minna.