Valitsus seob perehüvitiste seaduse muudatused ja maksupaketi usaldusküsimusega

Peaminister Kaja Kallas (RE) saatis riigikogu esimehele Lauri Hussarile (Eesti 200) ka vastava kirja.

"Kutsusin ühisele nõupidamisele opositsioonierakondade esimehed, et leida kõiki pooli rahuldavad muudatusettepanekud eesmärgiga lõpetada eelnõude

menetlemise obstruktsionism ja jätkuks loetletud eelnõude tavapärane menetlemine riigikogus. Tuleb kahetsusega nentida, et opositsioonil puudus huvi ja tahe leida üksmeel, seetõttu on Vabariigi Valitsus sunnitud siduma enda algatatud järgmiste seaduseelnõude vastuvõtmise usaldusküsimusega enne nende eelnõude teist lugemist riigikogus," kirjutas Kallas.

Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kõik need eelnõud peavad jõustume enne 1. juulit.

Eelmisel nädalal jõudsid nelja maksuseaduse muudatused rahanduskomisjoni lauale, viimane pakett läks sotsiaalkomisjoni, kes tegeleb perehüvitiste küsimusega.

Opositsioonierakonnad esitasid neile vastumeelsetele seaduseelnõudele sadu muudatusettepanekut eesmärgiga peatada maksutõus ja perehüvitiste kärpimine.

Riigikogu kevadised istungid lõppevad 15. juunil, kuid opositsioonierakonnad ei usu, et praegused eelnõud selleks ajaks vastu võetakse. Tõenäoliselt töö venib ning kogunetakse veel erakorralistele istungitele.

Kevadperioodil on riigikogus plaanis vastu võtta perehüvitiste seadus, maksumuudatused ning abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse rakendusaktid.

Valitsus tahab tõsta tulumaksu, käibemaksu, hasartmängumaksu, aktsiise ning muuta perehüvitiste süsteemi.