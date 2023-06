Tallinnas sõitvatel maakonnaliinidel väheneb sisenemiste arv

Näiteks bussiliinil 114, mis sõidab Viimsi vallast Tallinnasse Balti jaama, on alates juuni keskpaigast võimalik Viimsist Tallinnasse sõites siseneda kuni Lauluväljaku peatuseni, edasised peatused Balti jaamani on vaid väljumiseks.

Seevastu Balti jaamast Viimsisse sõites jääb kõik endiseks.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk ütles, et muudatus sai tehtud seetõttu, et Tallinnas on inimestel liiklemiseks võimalik kasutada linnasisest ühistransporti ja muudatust puudutavatest bussipeatustest niikuinii inimesi Niliski sõnul peale ei tulnud.

"Enne muudatuse sisseviimist me vaatasime üle ka, millistest peatustest sisenejaid on ja millistest pole praktiliselt üldse," selgitas Nilisk. "Neid peatusi, mida muudatus puudutab, polnud mõtet sõiduplaanis hoida, sest see raiskab omakorda nende inimeste aega, kes sõidavad maakonnaliiniga sihtkohta."

Nilisk täpsustas, et muudatus puudutab vaid maakonnast Tallinna suunal sõitvaid busse. Tallinnast välja sõitvatel liinidel jääb kõik samaks ehk kõikides olemasolevates peatustes saab nii siseneda kui väljuda.

Muudatusega seotud bussiliine ja ainult väljumiseks lubatud peatuseid saab vaadata Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse kodulehelt.