Saksa või hind on alates detsembrist ligi 30 protsenti langenud. Mõned ökonomistid usuvad, et kiirelt tõusnud toiduhinnad võivad aasta lõpuks hakata taas langema ning või hind võib osutuda oluliseks indikaatoriks.

Saksa või hind on riigi sees märgatavalt langenud. Samal ajal on mitmete teiste toidukaupade hinnad tõusnud. Peale energiakandjate hinna tõusu on toidu hindade tõus olnud eurotsoonis põhiline inflatsiooni tekitaja, kirjutas The Financial Times. Keskmiselt on toidu hind eurotsoonis tõusnud 20 protsenti võrrelduna eelmise aasta algusega.

Mitmed majandusteadlased ja tööstussektori esindajad usuvad, et Saksa või hinna languse tinginud tegurid võivad peatselt mõjutada ka ülejäänud majandust. Või hind on Saksamaal alates detsembrist langenud pea 30 protsenti. Juhul kui ka teiste toidukaupade hinnad piisavalt kiiresti langevad, siis võib see mõjutada ka Euroopa Keskpanka, kes ei ole selles olukorras enam sunnitud intressimäärasid tõstma.

Saksa või hind tekib hinnakauplemise käigus, mille käigus võitootjad ja jaemüüjad kauplevad iga nädal hinna üle. Seetõttu jõuab odavam või hind kiiremini Saksa tarbijani. Teistes eurotsooni riikides ei ole või hind nii kiirelt langenud. Näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal on või hind tõusnud.

Saksa piimatööstuse liidu peadirektor Eckhard Heuser ütles The Financial Timesile, et ka Saksa piima hind võib langeda praeguselt 1,15 euroni liitri kohta alla ühe euro liitri.