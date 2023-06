Roose: ERR ei plaani "Plekktrummi" lõpetada

Riigikogu kultuurikomisjonile on laekunud pöördumine, milles avaldatakse muret saadete "Ööülikool" ja "Plekktrumm" jätkumise ning kultuurikajastuse üle rahvusringhäälingus laiemalt.

Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul täidab ERR kultuurikandja ja vahendaja rolli hoolsalt ning järjekindlalt. "Tõemeeli võib öelda, et ERR hoiab kultuuri au sees pea kõigis oma tegemistes ja otsustes. Peame kultuuri oma kõrgeimaks prioriteediks, nii palju kultuurisaateid kui aastal 2023 ei ole ERR-i programmides aastaid eetrisse jõudnud," märkis ta.

Roose sõnul on ainuüksi ETV2 ja Klassikaraadio programmides iga päev eetris mõni kultuuriteemasid avav originaalsaade või otseülekanne.

Saatesarja "Plekktrumm" jätkamise kohta ütles Roose, et ERR töötab praegu usus, et saade läheb sügisel Joonas Hellerma juhtimisel eetrisse kümnenda hooajaga ja sellega on sügisvõrku planeerides ka arvestatud.

"Tegijatega on arutatud "Plekktrummi" formaadi võimalikku värskendust, mitte saatesarja lõpetamist," ütles ta, lisades, et infomüra tõttu on võinud jääda sellest pöördumise koostajatele mulje kui lõpetamisest.

"Hooaja lõpu kokkuvõtted ja uue hooaja eelsed arutelud on osa tavapärasest tööprotsessist. Seda enam, kui tegemist on nii pikaaegse ja väärika saatega," lisas Roose.

Ta kinnitas, et ERR-i soov on "Plekktrummiga" jätkata.

Pöördumises viidatud saatesarju "Ööülikool" ja "Plekktrumm" ta siiski ühte võrrandisse ei pane, sest "Ööülikooli" sari lõppes saadet tootva äriühingu ja ERR-i vahelise kaubamärgi omandiõiguse vaidluse ja sellest tulenenud erimeelsuste tõttu juba 2022. aastal. Uute raadioloengute ettevalmistamine ERR-is käib.