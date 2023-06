Koalitsioon pole leidnud kokkulepet uutes käibemaksumäärades

Kuna valitsusel on eesmärk jõustada maksumuudatused enne 1. juulit, on maksupaketiga läinud kiireks. Seetõttu otsustas valitsus, et ei lase enam riigikogus obstruktsioonil edasi kesta ja seob maksumuudatused usaldushääletusega riigikogus.

"Valitsus võtab riigikogult muudatusettepanekute menetluse üle ja see tähendab, et seda eelnõu läheb kaitsma maksude puhul rahandusminister, mitte riigikogu komisjoni esimees. Ja siis paneme hääletusele. Kui see toetust ei leia, siis valitsus ka kukub," ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

Keskerakondlase, rahanduskomisjoni aseesimehe Jaak Aabi sõnul ei oska ükski ekspert veel hinnata, kuidas maksutõusud majandusele mõjuvad. "Keskerakonna fraktsioon tegi 12 sisuliselt muudatusettepanekut ja me oleksime väga tahtnud neid ka hääletada, nüüd meil ei õnnestunud seda isegi komisjonis teha. Ei ole hea tava ja protseduur võtta nii palju seadusi usaldusega vastu," ütles Aab.

Praegu on majutusasutuste käibemaks üheksa ja ajakirjandusväljaannete käibemaks viis protsenti ning pankade kasumilt makstav avansiline tulumaks 18 protsenti. Kui alul oli plaan tõsta hotellide ja pankade maksud 22 protsendini ja jätta ajakirjanduse käibemaks viiele protsendile, siis hiljem otsustati hotellidele vastu tulla ja käibemaksu vähem tõsta. Selle asemel plaanib valitsus tõsta ajakirjanduse käibemaksu, kuid kokkulepet veel pole.

"Õiglasem on minu arvates see, et kõik tõusevad täpselt sama palju. Ehk siis kõigil võiks tõusta neli protsenti, mis oleks siis kuidagi ühtlaselt. Seda me arutame, et jõuda kokkuleppele," sõnas peaminister.

"Algselt oli teadmine, et kui hotellidele või majutusasutustele kehtestada selline keskmine käibemaksumäär üheksa ja 22 vahele, tuleb ajakirjanduse soodusmäär kaotada ehk tõsta ta üheksale. Vahepeal on ilmnenud uus informatsioon, et tegelikult on võimalik ka kehtestada 4,99 protsenti ehk sisuliselt jätta ta samale tasemele. Minu hinnang on küll, et seda ettepanekut võiks tõsiselt kaaluda," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Eesti 200 aseesimehe Kristina Kallase sõnul on vaidlus tervikpaketis. "Meie seisukoht on olnud see, et kõige kriitilisem ja kõige valusam on majutusasutuste käibemaksu liiga kiire tõus ja seal peaks valitsus leidma ikkagi alternatiivseid lahendusi, praegu nii kiire tõusuga ei ole mõistlik tõenäoliselt edasi minna," sõnas Kristina Kallas.

Valitsus loodab hiljemalt esmaspäeval esitada maksupaketi riigikogule, kes võtab selle 14. juuni istungi päevakorda.