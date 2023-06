Kaja Kallase 350 000-eurone laen abikaasale läks investeeringuteks

Kaja Kallase deklaratsioonist selgub, et ta on laenanud 350 000 eurot Halliku firmale Novaria Consult, mis tegeleb äriregistri andmetel finantsteenuste osutamisega.

Hallik ütles ERR-ile, et tegemist on valdusettevõttega, mille peamine tegevus on osalused ja investeerimine finantsinstrumentidesse. Halliku sõnul on nad koos abikaasaga investeerinud mitmesse ettevõttesse.

"Kui raha seisab, siis proovime selle ikka töösse panna, see on ju loogiline. /.../ Ega me selle rahaga mingit meeletut riski pole võtnud, bitcoin'i-riski. Meil on investeeringud erinevates ettevõtetes, osa on kinnised, aga on ka avalikud, näiteks oleme Baltcapis osanikud, mitte küll väga suur ei ole see osalus," lausus ta.

Hallik nõustus, et 350 000 eurot võib eraisiku laenuna suur tunduda, aga kuivõrd koos abikaasaga investeeritakse, siis pole selles midagi erakordset.

Nüüd tuleb tema sõnul aga investeeringud panna nii-öelda tagurpidi tööle ehk muuta likviidseks, sest endale ehitatakse uut maja Kuusalu valda.

"Algab maja ehitamine, siis panemegi raha kokku ja enamus sinna läheb. Oleme sellega juba kolm aastat tegelenud. Siiani on käinud pikalt projekteerimine, nüüd hakkab see huvitav osa ehk ehitamine ja sel suvel peaks juba midagi näha olema," lausus Hallik.

Lubas majandusaruanded ära teha

Novaria Consultil on viimase kolme aasta majandusaasta aruanded esitamata, viimane pärineb aastast 2019, mil aruandeaasta kasum oli 103 000 eurot.

Hallik lubas, et lähiajal saab kõigi kolme aasta aruanded esitatud.

"Kuna tegu on ettevõttega, millel ei ole laene pangast ega teisi osanikke, siis on see muude tegemiste kõrvalt tegemata jäänud. Olen sellest teadlik ja ilmselt saan aruanded järgmisel nädalal registrisse," lausus ta.

Hallik on Novaria Consulti ainuosanik. Ettevõttele kuulub 24,8 protsenti Stark Logistics AS-ist ja 30 protsenti Stark Warehousing OÜ-st.