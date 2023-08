Maailma meedia pole Kallase skandaalile suurt tähelepanu pööranud

Kallase juhtumi on lühidalt ära maininud rahvusvaheline uudisteväljaanne Politico, sellest avaldas neljapäeval esiküljeuudise majandusleht Financial Times ning teemat on kahe artikliga kajastanud ka USA majandusväljaanne Bloomberg ja eraomanduses Venemaa uudisteagentuur Interfax ning mõned saksakeelsed väljaanded.

Samas pole teemat reede lõunaks sõnagagi maininud suured uudisteagentuurid Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, ega ka Venemaa riiklik TASS, samuti Euroopa Liidu uudistele keskendunud portaalid EurActiv ja EUobserver ega ka Prantsuse (Le Monde, Le Figaro, France 24.com, Liberation), Briti (The Times, The Guardian, The Telegraph, The Sun) või ka Belgia (Le Soir, Niewsblad, Het Laatste News) väljaanded.

Rahvusvahelise meedia peatähelepanu oli kolmapäeval ja sellele järgnevalt Jevgeni Prigožini ja teiste Vene sõjakompanii Wagneri juhtide hukkumisel.

Kolmapäeval ERR-i artikliga alanud skandaalist teatas Interfax juba sama päeva õhtul kell 20.22, kirjutades, et opositsioonipoliitikud nõuavad peaministri tagasiastumist, kuna tema abikaasaga seotud ettevõte jätkas ka pärast 24. veebruari 2022 äritegevust Venemaal. Neljapäeval vahendas Interfax ka president Alar Karise seisukohta, et ootab juhtunu kohta peaministrilt täpsemaid selgitusi.

Kolmapäeval kümmekond minutit pärast Interfaxi ilmus artikkel ka Bloombergis, milles öeldi, et Euroopa Liidu riikide üks kõige karmimaid Kremli-kriitikuid pidi tõrjuma süüdistusi selles, et tema abikaasa ettevõttel on ärisidemed logistikafirmaga, mis on vedanud kaupa kliendile Venemaal. Bloomberg jätkas teema kajastamist ka neljapäeval.

Neljapäeva hommikul märkis teema ära ka Politico, mis oma varahommikuses ülevaates Brussels Playbook kirjutas lühidalt, et Kallase abikaasa on osanik ettevõttes, mis jätkab kaubavedusid Venemaa ning lisas, et Kallas tunnistas toimunut oma postitusega sotsiaalmeeidas.

Financial Times (FT) tõi oma neljapäevases artiklis ära teiste parteide juhtide kriitika toimunule ning meenutas, et alles maikuus oli Kallas FT-le öelnud, et tema riigi ettevõtjad peavad leidma üles oma moraalse kompassi ning keelduma tehingutest, mis võiksid anda Moskvale ligipääsu kaupadele, mis on lääne sanktsioonide all.

Saksakeelses meediaruumis kirjutas mõjukas Šveitsi päevaleht Neue Zürcher Zeitung neljapäeva pärastlõunal, et Kallas on oma karjääri suurimas kriisis, kui meedia ja opositsioon süüdistavad Eesti peaministrit naiivsuses või ebaaususes.

Teemat kajastasid ka kommertsjaamale RTL kuuluv Saksa telekanal NTV ja grupi Pro Sieben alla kuuluv Austria telejaam Puls24.

Samuti ei ole Kallast tabanud kriitikast kirjutanud Soome rahvusringhääling Yle.