Kallas: mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei tee tema abikaasale Arvo Hallikule kuuluv ettevõte äri Venemaa klientidega ning ta on veendunud, et tema abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta ebamoraalselt, kuid täpsemalt ta äritegevust kommenteerida ei saa.

Peaminister Kaja Kallas, kas te olite teadlik sellest, et teie abikaasale kuuluv ettevõte korraldab logistikat Eestist Venemaale ja vastupidi?

Minu abikaasale kuuluval ettevõttel ei ole Vene Föderatsiooni kliente ja ta ei korralda mingeid vedusid Venemaal. Niipea kui see sõda algas, siis täpselt nii nagu teised ettevõtjad, ei ole ka neil Venemaal Venemaa klientidega enam mingit tegemist, need lepingud on lõpetatud.

Aga ta veab kaupu Eesti ja Venemaa vahelt?

Te võite neid küsimusi küsida minu abikaasa ettevõttelt ja küllap nad need andmed teile avaldavad. Mina selle äritegevusega ei tegele, võib-olla te tõesti ei kujuta ette, aga peaministri töö on päris tihe, ma ei jõua selle kõrvalt ka ettevõtet juhtida. Milles ma olen täiesti kindel ja veendunud on see, et mingisugust ebamoraalset tegevust minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta.

Aga kas teie olite teadlik, et teie abikaasale kuuluv ettevõte veab kaupu Eesti ja Venemaa vahelt?

Mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega. Kui ajakirjanik need küsimused küsis, küsisin ka mina oma abikaasa käest ja ta näitas, et nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni. Täpsemaid vastuseid peate saama sealt. Kindlasti on seal mingeid konfidentsiaalsuslepinguid, kui palju ta saab seda infot avaldada, aga minule andis see kindluse, et ta ei tegele mitte millegi sellisega, milles teda ajakirjanduses süüdistatakse.

Homme saab Venemaa täiemahulise sissetungi algusest poolteist aastat. Poolteist aastat on ta vedanud neid kaupu. Kas võib see aeg võib siis öelda, et on tõmmatud äritegevust kokku?

Mina ei tegele selle äritegevusega, ma ei oska vastata. Ma olen peaminister, mul on oma töö.

Ma mõistan, aga kas te peate seda õigeks, et Eesti logistikaettevõtted poolteist aastat pärast seda kui sõda algas peavad sellist äritegevust?

Ei pea ja sellepärast ta ei teegi seda äritegevust. Mina ei saa vastata selle eest. Ma olen neid andmeid näinud, küllap nad teevad selle avalikuks kui nad saavad kliendilt nõusoleku. Aga veelkord – mul on käed tööd täis peaministri tööga, mina ei tegele selle äritegevusega ja ma tean, et mu abikaasal ei ole mitte mingisuguseid Vene Föderatsiooni kliente. Viimane leping.. ma ei lähe sinna, las nad ise vastavad.

Kui Volodõmõr Zelenski perekonnal oleks ettevõte, kes veab kaupu Venemaale või Venemaalt…

Ei vea ju, nad ei osta isegi mitte kütust Venemaalt, et sinna mitte ühtegi eurot ega ühtegi raha jätta.

Kas moraalsem ei oleks olnud esimesest päevast veod lõpetada, nii et ükski kaubik ei sõida Venemaale?

Mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et te minu käest neid asju küsite, sest mina ei vasta.

Toimetuselt: Juunis selgus Kaja Kallase majanduslike huvide deklaratsioonist, et ta on laenanud 350 000 eurot Arvo Halliku firmale Novaria Consult. Hallik on Novaria Consulti ainuosanik. Ettevõttele kuulub 24,8 protsenti Stark Logistics AS-ist.