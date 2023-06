Austraalias hukkus bussiõnnetuses vähemalt 10 inimest

Bussiõnnetus toimus Uus-Lõuna-Walesi osariigi veinipiirkonnas. Politsei teatas, et uurib õnnetuse asjaolusid. Võimud vahistasid 58-aastase bussijuhi, vahendas BBC.

"Hukkunute arv võib veelgi kasvada, 25 inimest viiakse haiglasse," ütles kohalik politseijuht Tracy Chapman.

Chapmani sõnul on politseil piisavalt informatsiooni, et esitada süüdistus bussijuhile. Chapmani sõnul oli õnnetuse ajal ka piirkonnas tihe udu. Bussis olnud inimesed olid tagasiteel pulmapeolt hotelli.

Hukkunute lähedastele avaldas kaastunnet ka Austraalia peaminister Anthony Albanese. "See on kurb ja ebaõiglane, et tore päev sellises ilusas kohas lõppeb sellise õnnetusega," ütles Albanese.

Albanese sõnul viidi mõned vigastada saanud reisijad Sydneysse.