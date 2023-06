Tasuta ühistransport maakondadest sellel aastal ei kao

Koalitsioonileppes on kirjas eesmärk viia läbi liikuvusreform: kaotada maakondlik üldine tasuta ühistransport ja arendada nõudepõhist liikuvust.

Ehkki teema oli varem majandusministeeriumi vastutusalas, siis ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Laura Laaster ütles ERR-ile, et juunis majandusministeerium sellel teemal enam otsuseid ei tee – edaspidi on see regionaalministri ja loodava regionaalministeeriumi pädevuses.

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on plaan kehtestada maakondlikel liinidel tasuline sõidupilet jätkuvalt jõus.

"Praegu julgen öelda, et oleme plaaniga graafikus ja suhtleme aktiivselt ühistranspordi korraldajatega," kinnitas ta. "Plaani järgi võiks pilet maakondlikes bussides rakenduda kõige varem 2024. aasta alguses, sest üleminek tasulisele sõidule nõuab ühistranspordi korraldajatelt tehnilisi ettevalmistusi."

Koroonaajal vähenes ühistranspordi kasutajate arv tunduvalt, sest need, kellel oli võimalik, sõitsid nakatumisohu vähendamiseks pigem autoga. Transpordiameti kommunikatsioonieksperdi Erki Varma sõnul on nüüdseks olukord muutunud.

Reisijate arv kasvas tänavu esimeses kvartalis 21 protsenti ehk 4,9 miljonilt reisijalt möödunud aasta esimesel kolmel kuul 5,9 miljoni reisijani tänavu samal perioodil. Kokku oli mullu 22,2 miljonit ühistranspordiga reisijat.

"Koroonaajal ära jäetud avalikud maakonnaliinid on suuremalt jaolt taastatud ning mitmed suletud kommertsliinid on asendatud osaliselt avalike kaugliinidega," lisas Varma.

Kui tasuta sõit maakonnaliinidel lõpeb, siis valitsuse plaani kohaselt jääb tasuta sõidu õigus alles eakatele, lastele ja puuetega inimestele.