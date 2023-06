Kell 21.35 "Esimeses stuudios" rahandusminister Mart Võrklaev

ETV saates "Esimene stuudio" on täna intervjueeritavaks rahandusminister Mart Võrklaev.

Riigikogus on taas väga pingeline nädal ja ka teisipäeval ei jõutud perehüvitiste seaduse lõpphääletuseni. Kas mitme eelnõu sidumine usaldushääletusega on hea poliitiline tava? Kui mõistlik on koalitsiooni maksupakett? Kuidas valitsusel edeneb kärpekohtade leidmine? Võrklaeva usutleb saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.35.