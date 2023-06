Kohava: sektor ootab valitsuselt stabiilset ja pikaajalist metsapoliitikat

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht Margus Kohava nentis, et ei ole kursis Stora Enso Näpi saeveski sulgemise tagamaadega, kuid kogu metsa- ja puidutööstusel on praegu väga raske ning sektor ootab valitsuselt stabiilset ja pikaajalist metsapoliitikat.

"Sektoris on viimase kuue kuni 12 kuu jooksul selge tendents, et tooraine hind on tõusuteel ja samal ajal tootjahinnad langustrendis. Tegelikult on väga suur tasakaalust väljas olek ja see on seadnud kõik puidutöötlejad väga raskesse olukorda," rääkis Kohava.

Valitsuselt ootab sektor pikaajalist ja stabiilset toorainepoliitikat, märkis Kohava. "Kasvõi riigi omanduses oleva RMK toorainelepingute müügitingimuste osas. Täna on hästi palju tõmblemist ühele ja teisele poole, see on omakorda võimendanud niigi keerulist majandusolukorda," ütles ta.

Pikemat aega on käinud spekulatsioon raiemahtude vähendamise üle ning osapoolte soovitav raiemaht on väga erinev ning Kohava sõnul on just teadmatus võimendanud kriisi poolt põhjustatud rasket majandusseisu.

"Kõige tähtsam on tegelikult siinjuures see, et Eesti valitsus ei seaks Eesti ettevõtjaid kehvemasse olukorda, kui meie naaberriikides on. Küllap siis suudame ka konkurentsile vastu panna, kui meie majanduskeskkonna tingimused on sarnased," ütles Kohava.