EL-i teaduskoda soovitas 2040. aastaks vähendada heitmeid 90 protsenti

Euroopa Liidu teaduslik nõuandekogu soovitas 2040. aastaks emissioonide vähendamise eesmärgi tõsta 90 kuni 95% peale. Emissioonide vähendamine peaks toimuma võrrelduna 1990. aastaga.

Sama nõuandva kogu raportis soovitatakse hoida Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside emissioonid 11-14 gigatonni vahemikus (CO2 ekvivalendina) aastatel 2030 kuni 2050, kirjutas EU Observer. See on kooskõlas 2015. aasta Pariisi kliimaleppega ning nõuandekogu ekspertide sõnul peaks see hoidma kliimasoojenemise 1,5 kraadi juures.

Muuhulgas soovitatakse raportis vähendada emissioone ka rahvusvahelisel lennundusel ja Euroopa Liidu sisesel meretranspordil. Suurema eesmärgi saavutamiseks 2040. aastaks soovitavad selle kogu eksperdid emissioonide vähendamist 2030. aastaks 55 protsendi võrra.

2040. aasta eesmärgi saavutamiseks soovitab nõuandekoda oma raportis Euroopa Liidul suurendada päikesepaneelide, tuuleenergia ja vesinikukütuse kasutamist. Samuti soovitatakse arendada süsiniku sidumise ja energiasalvestamise tehnoloogiaid.

Samuti peaks samm-sammult vähendama kivisöe abil elektri tootmist kuni selle lõpetamiseni 2030. aastal ning samuti peaks lõpetama ka maagaasiga elektri tootmise 2040. aastaks.

Euroopa Liidu teaduslik nõuandekogu asutati 2021. aastal Euroopa Liidu kliimaseaduse alusel ning selle kogu eesmärgiks on pakkuda Euroopa Liidule teaduslikku nõu. Nõuandekokku kuulub 15 eksperti.