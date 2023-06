Venemaa vabastas piiril kinni võetud Eesti logistikud

Meeste vabastamisest teatas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas ning seda kinnitas ERR-ile ka siseminister Lauri Läänemets. Mehed anti lõuna ajal Eestile üle Saatse piiripunkti juures kahe riigi piiriesindajate kohtumise käigus, mis algas 11.30 ning kestis veidi üle tunni.

"Rõõm teatada, et äsja lõppes Saatse piiripunkti juures Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumine ning kaks meie logistikabüroo töötajat on õnnelikult Eestimaa pinnal tagasi. Rohkem infot esimesel võimalusel!," teatas politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefekt Vallo Koppel.

Siseminister Läänemets lisas, et politsei- ja piirivalveameti kiire reageerimine ja järeleandmatu töö kahe töötaja vabastamise nimel väärib tunnustust.

"Nagu algusest peale rõhutasime - tegu oli tavaliste, hooldustöid tegevate meestega ja inimliku eksitusega piiri ületamisel. Mul on hea meel, et mehed koju jõudsid ja loodetavasti toibuvad nad juhtunust kiirelt. Küll aga on see intsident PPA-le õppetund tulevikuks ning PPA-l on vaja juhtunu üksikasjalikult läbi analüüsida. Ennekõike tuleb aga järeldada üht – piir väljaehitamisel peame liikuma kiires tempos edasi, et 2025. aastal oleks kogu maismaapiir valmis," märkis siseminister.

Venemaa piirivalvurid pidasid teisipäeva pärastlõunal Saatse piiripunkti juures kinni kaks PPA logistikut, kes olid piirihooldustöid ette valmistades ekslikult mõned meetrid piiri ületanud. Logistikud olid teisipäeval kella 15 ajal Setomaal Saatse piiripunkti juures tutvumas piirilõiguga, kuhu kavandatakse hooldustöid.

Kolmest logistikust kaks, 61- ja 57-aastased mehed, sõitsid piiripunkti juures ekslikult ATV-ga Venemaa territooriumile. Venemaa piirivalvurid pidasid mehed veidi enne kella 15 piiripunkti juures kinni.

Kohe teisipäeva õhtul toimunud PPA ja Venemaa piirivalve esindaja kohtumisel fikseeriti küll piiriületus, kuid kohe ei õnnestunud PPA töötajate Eestile üleandmist kokku leppida.