Viljandi valda ehib peagi rahvusvaheline tänavakunst

Kuues rändav tänavakunsti-festival Rural Urban Art murrab müüte – tänavakunst pole tingimata öö varjus majaseintele tekkinud kritseldused, vaid see võib olla ka kunst, mis pakub tõelist silmailu.

Viljandi valla suuremates asulates ja ka Viljandi linnas on nädala algusest toimetanud 11 kunstnikku kaheksast riigist, kelle majaseinu katvad taiesed peavad valmima nädala lõpuks. Prantsuse tänavakunstnik Maxime Ivanez on aga nii kiire maalija, et tema Viiratsi koolimaja otsaseina töö valmis juba täna. Mees väikseid formaate ei armasta.

"Ma töötan justnimelt suurte formaatidega, sest see on raskem. Ja kuna mulle meeldivad väljakutsed," ütles Ivanez.



Taani tänavakunstniku Peter Skensvedi töö "Inetu pardipoeg" ühe Viljandi kortermaja seinal sai ainest jutuvestja Hans Christian Anderseni loomingust.

Seevastu Itaalia tänavakunstnik Luogo Comune, kes üldjuhul oma nägu ei eksponeeri, ammutas Tänassilma kortermaja seinale maalitud teose jaoks ainest meie rahvuseeposest "Kalevipoeg".

Kutseliste tänavakunstnike kõrval teevad Viiratsi garaažide juures oma esimesi katsetusi noortelaagris osalejad, kellest nii mõnelgi on ambitsioon saada kunstnikuks.

"Kunsti olen ma terve elu teinud, ma olen geenid saanud enda vanematelt ja vanavanematelt. Ja kunst lihtsalt põimib mind ja mulle meeldib väga kunsti teha," sõnas Steffi Kolga-Jaani Kooli 8. klassist. Viljandi Jakobsoni Kooli 5. klassis käiv Henri ütles, et ta on palju tänavakunstiga juba kokku puutunud. "Olen Tallinnas teinud, olen siin Viljandis teinud ja loodetavasti teen ka edaspidi," ütles Henri.

Tänavakunstifestivali Rural Urban Art üks korraldaja Salme Kulmar ütles, et nende tegevus on kokku lepitud vallaga ja et muudmoodi ei saakski.