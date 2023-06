NATO ei suutnud reedel alliansi uutes kaitseplaanides kokku leppida

NATO kaitsealliansi kaitseministrid ei suutnud reedel jõuda alliansi uutes kaitseplaanides kokkuleppele. Plaanides peaks olema paika pandud NATO liikmete relvajõudude tegevus võimaliku Venemaa sõjalise rünnaku puhul. Üks diplomaat süüdistas plaanide vastuvõtmise suutmatuses Türgit, vahendas Reuters. Türgit häiris väidetavalt mõnede kohtade nimetused kaardil, sh Küprose puhul.

Küprose saare lõunaosas paikneb Euroopa Liidu liikmesriigina kreeklaste enamusega Küprose vabariik, mille kontrolli all on ligikaudu pool saare territooriumist. Saare põhjaosas paikneb suuresti tunnustamata Põhja-Küprose Türgi vabariik, kus elavad enamuses türklased. Põhja-Küprose vabariiki tunnustab ainsa ÜRO liikmena Türgi.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas, et kaitseministrid vaatasid kaitseplaanid kahepäevase kohtumise käigus üle. Tegu on esimese plaaniga Venemaa suunalt tuleva rünnaku tõrjumiseks alates Külma sõja lõpust. Üks kõrgetasemeline USA valitsusametnik kinnitas Reutersile, et kuigi kaitseplaane ei võetud ametlikult reedel vastu, siis võetakse need tõenäoliselt vastu NATO Vilniuse tippkohtumisel juulis.

Türgi diplomaatiline esindus NATO-s ütlesid, et oleks väär kommenteerida salastatud NATO dokumenti. Sama allikas lisas, et jätkub tavapärane konsultatsioon ja plaanide hindamine.

NATO regionaalsed plaanid hõlmavad endas tuhandeid dokumente salajasi sõjalisi plaane, kus on paika pandud kaitsealliansi tegutsemine võimaliku Vene rünnaku korral. NATO plaanides on ka juhised liikmesriikidele, et kuidas oma vägesid ja logistikat uuendada.