Allikad: Stoltenbergil palutakse ilmselt jääda veel aastaks NATO juhiks

Stoltenbergi ametiaega on juba kolm korda pikendatud ning ta peaks ametist lahkuma tänavu septembris, pärast üheksat aastat peasekretärina.

Reutersiga rääkinud aruteludega kursis olev allikas ütles, et Stoltenbergil on alliansis tugev toetus ning ta on jätkuvalt tõhus juht.

"(Joe Bideni) administratsioon on toetamas ideed, et Stoltenberg jääb veel üheks aastaks," ütles ka anonüümseks jääda soovinud USA ametnik.

"Paistab, et praegu ei ole alliansis konsensust Stoltenbergi mantlipärija üle," lisas ta.

Reutersi hinnangul on kasvanud tõenäosus, et Stoltenbergil palutakse neljandat korda ametiaega pikendada, kuna juulis toimuv Vilniuse tippkohtumine läheneb ning liitlased kardavad näidata Ukrainas käiva sõja taustal Venemaale oma lahkarvamusi.

Tänavu veebruaris ütles Stoltenberg, et ta ei püüa oma ametiaega pikendada, kuid ta ei ole ka öelnud, mida kavatseb teha, kui NATO liikmed tal jätkata paluvad.

Samale seisukohale jäi Stoltenberg ka käesoleva nädala reedel, kui temalt pressikonverentsil ametiaja pikendamise kuulujuttude kohta küsiti.

"Ma olen korduvalt öelnud, et ma ei otsi ametipikendust ja ei ole muid plaane, kui mu töö lõpetada ning mu ametiaeg lõpeb sel sügisel," rääkis ta.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace on öelnud, et tema oleks huvitatud NATO peasekretäri ametist. Osad liikmesriigid sooviks aga näha esimest naissoost peasekretäri ning välja on käidud Taani peaministri Mette Frederikseni nimi.

Sel nädalal ütles Frederiksen aga, et tema toetab Stoltenbergi ametiaja pikendamist, nimetades seda heaks lahenduseks.

Nii Frederiksen kui ka Stoltenberg on juunikuus kohtunud USA presidendi Joe Bideniga. Allikas ütles, et USA ametnike hinnangul on peasekretäriks erinevaid kandidaate ning Biden hindab neid kõiki kõrgelt, sealhulgas Taani peaministrit.

Allikas lisas, et Bideni hinnangul on Stoltenberg teinud praegusel väljakutsete rohkel ajal head tööd ning sama arvavad paljud teised liitlased.